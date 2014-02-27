Заявление Христианского межконфессионального коордацийного комитета по ситуации в Украине

Мы, представители православных, католических и протестантских христианских общин Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии собрались вместе, чтобы выразить общее мнение по насущным вопросам, которые волнуют людей в наших странах.

В эти дни наши молитвы и искренние переживания с народом Украины, который проходит через нелегкие испытания. Мы молимся за тех, кто погиб или пострадал в ходе политического и общественного противостояния, и за то, чтобы прочный мир и взаимопонимание установились между всеми гражданами братской Украины, независимо от их национальной или конфессиональной принадлежности.

Мы призываем всех, от кого зависит будущее Украины, твердо придерживаться принципа свободы совести и вероисповедания, невмешательства государства и политических сил во внутреннюю жизнь религиозных организаций. Мы хорошо помним к каким трагическим последствиям это приводило в истории наших стран. Революционными методами, которыми призывали к насилию, дискриминации и захвату храмов невозможно способствовать ни единству между христианами, ни налаживанию подлинно партнерских отношений религиозных организаций и государства во имя процветания и благоденствия всего общества.

Призываем народ Украины приложить все усилия для избежания каких-либо провокаций, сохраняя в своем сердце живую любовь к ближнему, его человеческого достоинству и религиозным убеждениям.

Со своей стороны мы выражаем искреннюю готовность молитвой и делами способствовать братскому диалогу и установлению мира в украинском обществе.

26 февраля 2014

Санкт-Петербург