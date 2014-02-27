Заявление ВСЦиРО по итогам встречи с руководством Верховной Рады Украины

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, который на протяжении последних почти трех месяцев, последовательно выступал в защиту мирных протестов, против применения силы и за наказание виновных, по итогам встречи с руководством Верховной Рады Украины:

1. Выражает свою поддержку легитимной государственной власти Украины и обращается к ней с призывом как можно скорее обеспечить полное восстановление конституционного строя и утверждение политических, экономических и других фундаментальных прав и свобод граждан. Особое внимание мы обращаем на необходимость решительного, последовательного и системного предотвращения коррупции, которая разъедает общественный организм и является нарушением заповедей наших религий.

2. Мы еще раз подтверждаем свое заявление от 22 февраля этого года, где категорически осуждается любая дискуссия относительно возможного разделения нашей Родины, любые попытки сепаратизма и отмечается, что «территориальная целостность Украины, независимость которая дарована нам Богом, является ценностью для нашего народа, а потому допустить ее разделения мы не имеем права, потому что это грех перед Богом и будущими поколениями нашего народа».

Мы осуждаем провокации противостояний и вражду между жителями разных регионов Украины, представителями различных национальных меньшинств и вероисповеданий и призываем власти воздержаться от любых шагов, которые могли бы быть истолкованы как направленные на разделение украинцев по религиозному, языковому, национальному, региональному или любому другому признаку. В условиях тяжелого испытания мы должны сохранить единое Украинское государство и предотвратить все возможные попытки его разделения. Обращаемся ко всем с призывом не поддаваться на провокации и ни в коем случае не поддерживать лозунгов, направленных против территориальной целостности Украины.

3. В нынешней общественно-политической ситуации мы, и Церкви и религиозные организации, и органы государственной власти, должны приложить максимум усилий для сохранения в Украине религиозного мира. Ни в коем случае нельзя допустить противостояния на религиозной почве. Наша большая украинская семья должна быть единой в многообразии. В свободном государстве каждый имеет право на свободное выражение своих религиозных убеждений и не препятствовать такому же свободному выражению других взглядов. Государство должно быть гарантом свободы вероисповедания, а мы готовы помогать государству в реализации этой важной конституционной функции.

4. Призываем всех граждан нашего государства добросовестно выполнять свои служебные и общественные обязанности, придерживаясь действующего законодательства и отвергнуть избыточную эмоциональность или страх перед изменениями, которые могут быть только к лучшему будущему. Мы за этим внимательно следим и, при необходимости, будем задействовать весь наш авторитет и потенциал.

5. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с обновленной властью и ожидаем от нее мудрости, настойчивости и честности, что приведет нашу Родину к духовному и экономическому благополучию, которое наш народ заслужил своей верой, стойкостью и героической борьбой.

По поручению Председателя ВСЦиРО

+ Антоний

Митрополит Бориспольский и Броварской,

Управляющий делами Украинской Православной Церкви

26 февраля 2014 года