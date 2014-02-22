Заявление Всеукраинского Совета Церквей относительно угрозы сепаратизма
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций категорически осуждает любую дискуссию относительно возможного разделения нашей Родины и любые попытки сепаратизма, что несут угрозу единству и территориальной целостности Украины.
Территориальная целостность Украины, независимость которая дарована нам Богом, является ценностью для нашего народа, а потому допустить ее разделения мы не имеем права, потому что это грех перед Богом и грядущими поколениями нашего народа.
В нынешних условиях общественно-политического напряжения любая дискуссия на эту тему является опасной, не служит примирению и ведет к эскалации конфликта, перенося его в регионы. Ми также осуждаем провоцирования противостояний и вражду между жителями разных регионов Украины, представителями различных национальных меньшинств и вероисповеданий. Обращаемся к жителям всех регионов Украины словами Кобзаря: «Обнимитесь, братья мои! Молю вас, умоляю!»
По поручению Председателя ВСЦИРО
+ Антоний
Митрополит Бориспольский и Броварской
Управляющий делами Украинской Православной Церкви
22 февраля 2014 года