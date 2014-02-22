Заявление Всеукраинского Совета Церквей относительно угрозы сепаратизма

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций категорически осуждает любую дискуссию относительно возможного разделения нашей Родины и любые попытки сепаратизма, что несут угрозу единству и территориальной целостности Украины.

Территориальная целостность Украины, независимость которая дарована нам Богом, является ценностью для нашего народа, а потому допустить ее разделения мы не имеем права, потому что это грех перед Богом и грядущими поколениями нашего народа.

В нынешних условиях общественно-политического напряжения любая дискуссия на эту тему является опасной, не служит примирению и ведет к эскалации конфликта, перенося его в регионы. Ми также осуждаем провоцирования противостояний и вражду между жителями разных регионов Украины, представителями различных национальных меньшинств и вероисповеданий. Обращаемся к жителям всех регионов Украины словами Кобзаря: «Обнимитесь, братья мои! Молю вас, умоляю!»

По поручению Председателя ВСЦИРО

+ Антоний

Митрополит Бориспольский и Броварской

Управляющий делами Украинской Православной Церкви

22 февраля 2014 года