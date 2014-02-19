Всеукраинский Совет Церквей осудил насилие, кровопролитие и убийства в Киеве

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций решительно осуждает насилие, кровопролитие и убийства, имевшие место в Киеве 18 февраля 2014 года и продолжающиеся до сих пор.

Мы снова и снова призываем, просим и умоляем стороны противостояния прекратить силовые действия, а представителей власти и оппозиции продолжить переговоры. До завершения переговоров мы призываем власти и оппозицию немедленно остановить силовые действия с обеих сторон.

Призываем всех к ответственности и мудрости. От каждого из нас зависит, сможем ли мы остановить братоубийственный конфликт.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций готов включиться всеми доступными средствами для восстановления мира в нашей стране.

Призываем верующих продолжать молитвы об Украине, ее мире, единстве и независимости. В единстве сила народа - Боже, нам единство подай!