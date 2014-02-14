Папа Франциск призвал еврев и христиан действовать сообща во имя мира

Пусть наследие взаимопонимания и дружбы между католиками и евреями передаётся новым поколениям: такое пожелание выразил Папа Франциск во время встречи 13 февраля в ватиканском Зале консистории с делегацией Американского еврейского комитета, сообщает русская служба Радио Ватикана.

«Кроме диалога, - подчеркнул Папа, - и евреи, и христиане могут действовать сообща для созидания более справедливого и братского мира, в особенности в пользу бедных и страдающих, а также, согласно Книге Исхода, в защиту вдов, сирот и странников. Это задача возложена на нас Богом, - сказал Папа, - это подлинный религиозный долг».

Он выразил надежду, что «тема отношений с иудаизмом будет активно развиваться в католических духовных семинариях и учебных центрах мирян, равно как в еврейских общинах и среди молодых раввинов будет возрастать интерес к познанию христианства».

В заключение выступления Папа Франциск напомнил о своём скором паломничестве на Святую Землю - с 24 по 26 мая: «Через несколько месяцев я буду рад отправиться в Иерусалим, где, по словам Псалма, мы все рождены и где однажды соберутся все народы. Пожалуйста, молитесь обо мне, чтобы это паломничество принесло плоды единства, надежды и мира. Шалом!»