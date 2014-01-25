Представители украинских церквей отправились на Майдан с призывом к миру

17:10, 25 января 2014
Диалог
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Представители украинских церквей отправились на Майдан, чтобы обратиться ко всем с призывом через мир разрешить конфликт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

”Все церкви Украины обратились к нам, чтобы мы продолжили переговоры и благословили нас на переговоры”, - сказал Яценюк после завершения встречи Всеукраинского совета церквей.

”Страна на грани кровопролития. На столе у Януковича – указа о введении чрезвычайного положения. Подпись под этим указом – это подпись под сотнями убитых и под уничтожением Украины”, - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что оппозиция ”делала и делает все до последнего, чтобы урегулировать этот ужасный конфликт исключительно мирным путем”.

По просьбе Совета церквей лидеры оппозиции отправились на переговоры для разрешения конфликта.

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