У Києві відбулася зустріч Януковича з представниками Всеукраїнської ради церков

Сьогодні, 24 січня, в приміщенні Адміністрації президента України відбулася зустріч глави держави з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомляє «Православіє в Україні».

Зустріч організована за сприянням Української православної церкви, яка в даний час головує у ВРЦіРО, і на виконання рішення цього міжрелігійного органу від 22 січня.

Також в даний час ведуться переговори по організації зустрічі членів ВРЦіРО з лідерами опозиції.