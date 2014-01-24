У Києві відбулася зустріч Януковича з представниками Всеукраїнської ради церков
19:22, 24 января 2014Диалог
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Сьогодні, 24 січня, в приміщенні Адміністрації президента України відбулася зустріч глави держави з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомляє «Православіє в Україні».
Зустріч організована за сприянням Української православної церкви, яка в даний час головує у ВРЦіРО, і на виконання рішення цього міжрелігійного органу від 22 січня.
Також в даний час ведуться переговори по організації зустрічі членів ВРЦіРО з лідерами опозиції.
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