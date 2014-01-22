Всеукраинский Совет церквей осуждает факты убийств митингующих и требует встречи с Президентом и оппозицией

Всеукраинский Совет церквей осуждает факты убийств митингующих и требует встречи с Президентом Виктором Януковичем и оппозицией.

Об этом говорится в переданном УНИАН коммюнике экстренного заседания Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

В документе отмечается, что в связи с последними событиями в Украине 22 января 2014 года состоялось экстренное заседание Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

По результатам заседания главы и представители конфессий: ”Остро осуждаем факты убийств, за которые несет ответственность перед Богом каждый, кто к этому причастен. Никому не позволено переступать Божью заповедь «Не убивай!». Призываем немедленно прекратить кровопролитие. Осуждаем использование Церквей и религиозных организаций в политических технологиях. Просим о срочной встречи с Президентом Украины В. Януковичем, так и с лидерами оппозиции. Призываем верующих Церквей и религиозных организаций Украины к усиленной молитве и посту за сохранение мира и целостности Соборного Украинского государства”.

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского продолжаются столкновения между участниками акции протеста и силами правопорядка. Погибли трое митингующих. Майдан готовится к штурму.