Коммюнике экстренного заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

22 января состоялось экстренное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

На нем принято коммюнике:

1. Остро осуждаем факты убийств, за которые несет ответственность перед Богом каждый, кто к этому причастен. Никому не позволено переступать Божью заповедь «Не убивай!».

2. Призываем немедленно прекратить кровопролитие.

3. Осуждаем использование Церквей и религиозных организаций в политических технологиях.

4. Просим о срочной встречи с Президентом Украины. В.Януковичем, так и с лидерами оппозиции.

5. Призываем верующих Церквей и религиозных организаций Украины к усиленной молитве и посту за сохранение мира и целостности Соборного Украинского Государства.