Коммюнике экстренного заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций
18:01, 22 января 2014Диалог
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22 января состоялось экстренное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
На нем принято коммюнике:
1. Остро осуждаем факты убийств, за которые несет ответственность перед Богом каждый, кто к этому причастен. Никому не позволено переступать Божью заповедь «Не убивай!».
2. Призываем немедленно прекратить кровопролитие.
3. Осуждаем использование Церквей и религиозных организаций в политических технологиях.
4. Просим о срочной встречи с Президентом Украины. В.Януковичем, так и с лидерами оппозиции.
5. Призываем верующих Церквей и религиозных организаций Украины к усиленной молитве и посту за сохранение мира и целостности Соборного Украинского Государства.
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