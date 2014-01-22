Обращение Всеукраинского Совета Церквей по случаю Дня Соборности и Свободы Украины

Обращение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

по случаю Дня Соборности и Свободы Украины

День Соборности и Свободы Украины – это особый праздник, который не только напоминает нам о нерушимом единстве всех Украинских земель в независимом свободном Государстве, но и символизирует единство украинцев в разнообразии мнений, взглядов и подходов к созданию нашего будущего.

Сегодня в Украине продолжается противостояние, которое в последние дни, к сожалению, приобрело остро силовой характер. В центре Киева произошли столкновения между митингующими и милицией, в результате чего сотни людей получили ранения. Фактически страна оказалась на грани гражданской войны.

Церкви и религиозные организации Украины принципиально осуждают силовые действия, ведущие к эскалации конфликта. Сегодня и власть, и оппозиция, и общественные активисты должны прекратить насилие и сесть за стол переговоров. Все стороны противостояния должны осознать свою ответственность за сохранение единого соборного Украинского государства и начать конструктивный диалог с целью преодоления общественно-политического кризиса. Надеемся, что сегодняшний праздник Соборности и Свободы Украины поможет найти дорогу к примирению и согласию между властью и народом, между различными политическими силами и гражданским обществом.

Мы призываем беречь территориальную целостность Украины и решительно отвергать любые идеи сепаратизма или разделения нашей Родины, потому что мы – один народ! Необходимо проявлять братскую и сестринскую любовь к соотечественникам, несмотря на происхождение, язык, религию и прочее. Разжигание же ненависти к человеку из-за этнических и религиозных различий является недопустимым.

Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, отличающиеся между собой по конфессиональной, религиозной и даже этнической принадлежности, призываем всех верующих граждан нашего соборного государства к молитве за единство, согласие, мир и достойное будущее народа Украины. Мы готовы способствовать началу конструктивного диалога.

Боже Великий, Единый, нам Украину храни!

По поручению Председателя Всциро

+ АНТОНИЙ

Митрополит Бориспольский и Броварской,

Управляющий делами Украинской Православной Церкви

22 января 2014 г.