Епископы УПЦ США призвали власти и народ Украины к диалогу, во избежание хаоса

В специальном обращении к украинцам Собор епископов Украинской православной церкви США призвал оставаться верными своим стремлением продолжить развитие настоящего демократического общества, которое оказалось под серьезной угрозой.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), в обращении говорится, что тысячи граждан Украины взяли на себя смелость отстаивать свои убеждения, принимая участие в акциях протеста на Майданах по всей Украине, а особенно в столице — Киеве: «За всю историю Украины были миллионы людей, которые отдали свою жизнь за свободу, достоинство, человеческие права и для того, чтобы добиться права на мирную демонстрацию, политические и общественные действия. Голоса тех, кто на улице, должны быть услышаны и приняты во внимание», - говорится в обращении.

Как отмечают митрополит УПЦ в США Антоний и владыка Даниил, использование силы, борьбы и насилия не помогут в решении политических проблем. Будущее демократии Украины будет зависеть от диалога: «Необходимым является то, чтобы господствовал сознательный разум и спокойствие. Никакая физическая сила никогда не уничтожит свободу выбора и голос граждан! Все лидеры и граждане Украины должны, как Апостол Павел напоминает нам, облекитесь в “милосердие, доброту, покорность, кротость и терпение.” (Кол. 3:12). Мы призываем духовенство и приходы Украинской православной церкви США отслужить специальный молебен после Божественной литургии в воскресенье, 26 января 2014 года, моля Господа, чтобы пролил свет на тех, кто в темноте, чтобы сегодня поняли на сколько это серьезно в данное время. Будущее Украины может быть очень хорошо определено действиями и словами и тех, что на правительственных должностях и тех, кто протестует мирно на улицах с любовью к своей нации. Диалог должен быть установлен между всеми заинтересованными сторонами во избежание ухудшения ситуации в сторону хаоса и экономической разрухи», – говорится в обращении владык УПЦ в США.