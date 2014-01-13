Богословы различных конфессий проведут 15 января в Киеве круглый стол

Кафедра богословия Украинского католического университета и Институт религиозных студий Фомы Аквинского организуют круглый стол на тему: «Богословье после Майдана», который состоится 15 января в Киеве.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

Как ожидается, в ходе круглого стола с докладами выступят: о. Петр Балог, вице-директор Института религиозных студий Фомы Аквинского «Благословил ли бы Бог силовой характер Майдана? Католический взгляд»; Юрий Черноморец, доктор философских наук «Божья справедливость и человеческая ответственная свобода во времена общественных кризисов»; Михаил Черенков, доктор философских наук «Церковь на Майдане? О месте Церкви в постсекулярной перспективе»; о.Михаил Димид, д-р богословия, доцент кафедры богословия УКУ «Переображение участника Майдана»; Николай Романюк, пастор «Уроки Майдана для украинских протестантов» и другие.

