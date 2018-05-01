Главы украинских Церквей поздравляют народ с Рождеством Христовым: Христос рождается! Славим Его!

Рождественское послание предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана):

«Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте!» — торжествуя, призывает нас ныне Святая Церковь открыть свои сердца, дабы Христос Бог вошел в нашу жизнь и наполнил ее смыслом, миром и радостью. Бог рождается по плоти в этот мир, чтобы исцелить человеческую природу от греха, освободить нас от власти диавола и вернуть нам потерянный рай <…>

Оглянитесь вокруг, будьте внимательны к тем, кого в их нужде сегодня посылает к нам Христос. И пусть каждый на своем месте честно и ответственно, по-христиански делает то, что призван делать, дабы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего, Который на небесах (см.: Мф. 5: 16).

Мы живем в то время, о котором Спаситель сказал: и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24: 12). Как в ту Рождественскую ночь, 2013 лет назад, весть о Рождении Царя и Бога разделила человечество, так и сегодня: одни, ведомые Ангелами и Вифлеемской звездой, приклонив свои колени и сердца, воспевают хвалу Рожденному Господу и Спасителю нашему и приносят Ему свои дары; другие — по неведению — не принимают Его в свои жилища; а иные, злобствуя, ищут Его смерти. И сегодня, как и тогда, Христос Бог в одних находит Свою славу и благоволение, другие не хотят знать Его, а есть и такие, которые своими грехами изгоняют Христа из своей жизни.

Мы с благодарностью Богу оглядываемся на прошедший 2013 год и с молитвой и надеждой смотрим в грядущий 2014-й <…>

Однако мы с тревогой смотрим на те вызовы, которые ставит перед нами нынешний мир с его «либеральными» ценностями, на те его соблазны, которые направлены, в первую очередь, на наших детей и молодежь. Агрессивная пропаганда всякого рода развлечений и увеселений, нравственной распущенности, вседозволенности — это тлетворный дух века сего, от которого предостерегает нас апос­тол Павел (см.: Рим. 12: 2). Этот дух разрушает все доброе в душах молодежи, делает их закрытыми для действия благодати Божией, лишает их возможности войти в жизнь вечную. Мы призываем священство, родителей, православных христиан всеми силами защищать наших детей от этих бед, а также и в своей жизни не сообразовываться с духом времени (см.: Рим. 12: 2), а дерзновенно являть христианские подвиги самоотречения, ревности по Боге, милосердия и любви <…>

Всех вас <…> поздравляю с радостным праздником Рождества Христова.

Пусть этот светлый праздник наполнит радостью наши души и подвигнет нас на дела веры и любви, возводя наши умы и сердца к Небу. Ибо оттуда слышится радостное ангельское пение: ныне родился вам <…> Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2: 11).

ПОДРОБНЕЕ

Рождественское послание главы УПЦ КП патриарха Филарета (Денисенко):

"Каждый год мы празднуем Рождество Христово - величайший праздник всего христианства, потому что Сын Божий, будучи Творцом мира, унизил Себя и стал человеком. Что это значит? Это означает, что величественный, непостижимый и неописуемый Бог не только приблизился к человеку, а, смирив Себя до бесконечности, соединился с человеческой природой <…>

Поэтому для чего пришел Сын Божий на землю? И почему народ на Рождественские праздники поет: «Ой, радуйся, земле, Сын Божий родился»? Сын Божий сошел на землю и стал человеком, чтобы уничтожить грех и смерть в человеческой природе. Он пришел, чтобы примирить человека с Богом <…>

Сущность христианства состоит в том, что дух должен покорить плоть, а не наоборот. Материальные ценности должны подчиняться духовным. Современные христиане отступили от христианских идеалов. Господство материального в жизни как отдельного человека, так и в жизни современной цивилизации в целом стало признаком нынешнего возраста. Значительная часть христиан отступили от Христа и христианства.

Человечество достигло больших успехов в науке, технологиях - во всем , что касается материальных ценностей. Но какой жалкой стала духовная жизнь! Это даже не требует доказательств , потому что мы видим бездуховность на каждом шагу , ежедневно и повсюду. И все потому , что христиане забыли , для чего Сын Божий родился и стал человеком. Все духовное стало для нас , христиан, второстепенным, а материальные ценности люди положили в основу своей жизни и деятельности. Не удивляйтесь, что дети не уважают родителей, а матери бросают на произвол судьбы своих детей, правители получают власть не для того, чтобы служить во благо народу, а своим собственным интересам. Пусть не возникает у вас вопрос, почему мы, украинцы, такие разобщенные. Объединяют любовь, правда, мир, жертвенность, а грех и всякое зло - только разъединяют людей.

Братья и сестры! Помните, для чего Сын Божий родился от Пресвятой Девы Марии в Вифлеемской пещере! А я сердечно поздравляю с великим праздником Рождества Христова всю украинскую паству Киевского Патриархата, наших братьев и сестер Московского Патриархата, всех христиан Украины <…>

Будем молиться, чтобы Господь просветил наш разум и сердца светом Своей Премудрости и любви, чтобы никто из нас никогда не отчаивался. Будем любить друг друга и Украину нелицемерной любовью. Не забывайте, что Бог есть любовь, и эта любовь привела Его в Вифлеемскую пещеру и на Голгофский крест. Христос родился! Славим Его!

ПОДРОБНЕЕ

Рождественское поздравление главы УАПЦ митрополита Мефодия (Кудрякова)

<…> Бог не в силе, а в правде.

Мир со своими искушениями, прелестями и силой зла пытается нас ограничить <…> и только хороший христианин, знает славу Божию, не покоряется силе зла, а стоит как воин, зная, что смерть духовная есть больше земной, и открывает двери к встрече с Богом.

Возлюбленные о Господе! Пусть следующий год будет годом Божьего благоволения к нам!



Бог милосердия и любви пусть будет между всеми нами!

Христос родился, славим Его!

ПОДРОБНЕЕ

Рождественское послание предстоятеля УГКЦ Верховного Архиепископа Святослава (Шевчука):

Христос рождается! <…>

Празднуя Рождество вместе с путниками и беспризорными, солидаризируясь с тем, кого презирают и чьё достоинство отрицают, мы, христиане, как настоящие опекуны и благовестники присутствия Бога среди нас, делаем наш мир, наше общество более человечным и достойным самого Человека <…>

Как приход на Землю Сына Божия через воплощение стал центром всемирной истории, так и уважение к достоинству человеческой личности является сердечником истинного, действительно человеческого общества. Церковь учит, что общественные институты и их лидеры должны уважать каждого человека и их первейшая задача – способствовать целостному его развитию. Человек не может быть средством реализации экономических, социальных или политических планов, навязанных светской властью. Эта власть должна внимательно следить, чтобы ограничения свободы или любой груз, лёгший на личную жизнь человека, никогда не причиняли вреда его достоинству. (Компендиум социальной доктрины Церкви, п. 131-133). Каждое общество, в котором пренебрегают человеком, не имеет будущего <…>

Сегодня украинское общество в очередной раз в своей истории показывает, что оно стремится строить собственное будущее на фундаменте христианской веры <…> В Рождестве Христовом пусть наша тревога превратится в надежду, растерянность и неуверенность – сменятся дорогой к Господнему вертепу <…>

Дорогие во Христе! В этот радостный день Христова Рождества всех вас сердечно поздравляю. Желая вам добра и мира, согласия и благополучия, хочу постучать в двери каждой украинской семьи! Голосом древней коляды хочу развеселить каждое украинское сердце! Возвещая великую радость о рождении нашего Спасителя, хочу собрать всю нашу Церковь – как в Украине, так и за её пределами – вокруг Вифлеемского вертепа в единое Божие сообщество!

Ощутим же себя единой христианской семьёй, в которой сегодня рождается наш Спаситель. Дорогой человечности и христианской солидарности коснёмся всех, кто отстаивает собственное достоинство, достоинство своей семьи и своего народа! <…> Христос рождается! Восславим Его!

ПОДРОБНЕЕ

Рождественское поздравление главы Конференции римо-католических епископов Украины архиепископа Мечислава Мокшицкого:

Празднуя приход на землю Божьего Сына, мысленно переносимся в прошлое, в маленький город Вифлеем, где Божье слово приняло человеческое подобие.

Внешние обстоятельства и чрезвычайно убогие условия, можно сказать, не содействовали тому, что родится Мессия – Царь Вселенной, но жертвенная любовь Богородицы и ее пречистого Обручника к Господу открылась приходу Спасителя.

Как те, кто жил более двух тысяч лет назад, так и мы теперь, стремясь к миру, справедливости и любви, используем самым лучшим образом каждый миг нашей жизни.

Открываемся Божьему присутствию посреди нас в Его Слове, Таинствах, Провидении.

ПОДРОБНЕЕ

Поздравление с Рождеством председателя Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-баптистов Вячеслава Нестерука:

ВИДЕО

«Слава в вышних Богу и на земле мир» – звучало в ту далекую знаменательную ночь. Благодаря необъятной любви Божьей эта весть донеслась и до нашего края, чтобы мы без промедления присоединились к рождественской хвале ангелов.

В эти особенные дни мы желаем Вам мира – бесценного приобретения для христиан. Пусть Рождество наполнит Ваши дома утешением, благополучием и глубоким смирением перед Спасителем. Без обременительных хлопот и печали преклонимся перед Тем, Кто пришел подарить нам надежду на бессмертие. Желаем Вам всегда находиться в силе Его Слова, чтобы достигать новых вершин в служении и духовном росте.

Пусть Благая Весть о том, что «ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель», звучит везде и всюду, чтобы эти слова коснулись каждой неспасенной души.

Желаем Вам в Новом году благословенного следования за Христом, крепкого здоровья и полного доверия Господу. «...Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10). Христос родился! Славьте Его!

Подготовила Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии"

