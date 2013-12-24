Церкви Европы призвали своих верующих молиться за Украину

Конференция европейских Церквей обнародовала официальное заявление, в котором призвала своих верующих молиться за Украину.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), конференция европейских Церквей обратилась к своим представителям, чтобы те читали особенные молитвы за народ и усилия церквей Украины в их борьбе за единство, гармонию и достойное руководство государства.

«Народ Украины глубоко уважает Церкви, и они могут сыграть решающую роль в мирном урегулировании конфликтов путем диалога и молитвы», – говорится в заявлении Конференции.

Авторы документа также обращают внимание на недавнюю смерть Нельсона Манделы, который стал южноафриканским символом мира, и «напоминает человечеству о том, как упорные усилия ради примирения и единства могут предотвратить падение нации во внутренний конфликт. Мы молимся, чтобы Христос направлял украинцев в том же духе примирения и мудрости, которым руководствовался Нельсон Мандела, когда его страна столкнулась с возможностью губительного конфликта двадцать лет назад».

«В дни празднования Рождества нашего Спасителя, Конференция европейских Церквей обращается с молитвой к Иисусу Христу быть рядом с Церквами и народом Украины», – сказал Генеральный секретарь Конференции европейских Церквей Гай Лиагре.

*** Конференция европейских Церквей (The Conference of European Churches (CEC)) объединяет 115 православных, протестантских, англиканских и старокатолических Церквей из всех европейских государств. Конференция была основана в 1959 году. Ее офисы находятся в Женеве, Страсбурге и Брюсселе.