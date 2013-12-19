В Москве Межрелигиозный совет начал заседание с минуты молчания

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая в среду заседание президиума Межрелигиозного совета России, собравшегося по случаю 15-летия с момента создания совета, попросил участников президиума почтить минутой молчания память всех религиозных лидеров, убитых в России экстремистами за последние годы, сообщает РИА Новости.

"Одной из мишеней экстремистской деятельности становятся религиозные лидеры, проповедующие традиционные ценности. Прошу минутой молчания помянуть всех наших братьев, ставших жертвой такой деятельности", — сказал патриарх.

Он отметил, что "пролитие крови религиозных лидеров должно осознаваться обществом как особо тяжкое преступление". "Потому что религиозные лидеры не являются участниками конфликтов, по крайней мере, они не должны быть этими участниками. И все то, что они делают, направлено на примирение людей, принадлежащих в том числе и к различным религиозным группам и разделяющим разные убеждения", — отметил предстоятель Русской православной церкви.

В заседании президиума МСР принимают участие глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий Талгат Таджуддин, глава Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, президент Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев, Главный раввин России Берл Лазар, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган, постоянный представитель главы Буддийской традиционной сангхи России санджай-лама Андрей Бальжиров, другие религиозные деятели.