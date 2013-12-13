Сегодня в Москве стартует международный форум “Религия и мир”

Сегодня, 13 декабря, стартует международный форум "Религия и мир", главной темой которого станет дискуссия "Государства и конфессии: модели сосуществования и опыт взаимодействия в общественном пространстве".

Форум открылся в мультимедийном пресс-центре РИА Новости, сообщают в агентстве. На международную встречу приглашены представители основных религий и эксперты в сфере межконфессиональных отношений из России, Европы и США. Организатором выступил департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы.

"В мероприятии примут участие более 400 человек: эксперты в сфере межконфессиональных отношений из России, Европы и США, представители основных религий и конфессий, государственные и общественные деятели, представители органов законодательной и исполнительной власти 40 регионов России, ученые и журналисты", - отмечается в официальной программе.

Форум затронет и такие темы как формы сосуществования государств и религий, участники коснутся проблем ксенофобии и межрелигиозных конфликтов, выяснят, каково место религии в системе ценностей современного человека и в светской школе.

Среди гостей анонсированы такие участники: директор Института европейского конституционного права при Университете Трира, руководитель Евангелического института церковного права при Университете Потсдама Герхард Робберс, профессор права Университета Милана, член комитета Европейского института религиозных наук и совета экспертов Международной ассоциации религиозной свободы Сильвио Феррари, президент Института религии и политики Александр Игнатенко и многие другие.

Рrochurch.info