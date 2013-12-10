Всеукраинский Совет Церквей призывает народ, власть и оппозицию к миру

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, председательствующий во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций Украины, по поручению этой организации выступил с обращением ко всем верующим и гражданам страны в связи с общественно-политической ситуацией. Обращение опубликовано на сайтах ВСЦиРО и Украинской Православной Церкви.

От имени всех руководителей церквей и религиозных организаций Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал всех верующих независимо от вероисповедания и конфессии усилить молитвы за мир и спокойствие, о прекращении раздора и вражды, о взаимопонимании и разрешении конфликта.

Украинские церкви, заявил Предстоятель УПЦ, осуждают акты насилия и жестокости, которые были применены как против мирных участников гражданских акций и журналистов, так и против правоохранителей.

Митрополит Владимир призвал действующую власть обеспечить конституционные права и свободы граждан, не применять силу против мирных собраний, принять во внимание требования участников протеста, а также провести непредвзятое расследование случаев провокаций и силового противостояния, и наказать виновных.

Предстоятель УПЦ призвал весь народ Украины, независимо от политических убеждений, к мудрости и ответственности, воздерживаться от насилия и противоправных действий и не поддаваться на провокации.

Украинские церкви призывают власть и оппозицию к диалогу и совместного поиска приемлемого пути выхода из кризиса. «Будем помнить, что мы — части единого народа, единой страны. Нельзя допустить, чтобы политическое противостояние стало причиной для нарушения целостности нашего государства», — от имени религиозных организаций призвал Предстоятель УПЦ.

Он также отметил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций готов в меру возможного способствовать установлению диалога и сделать все необходимо для примирения и восстановления стабильности в нашей Державе.

«Боже Великий Єдиний, нам Україну храни!» — так заканчивает обращение Митрополит Владимир.