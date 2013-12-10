Грузинский Патриарх молится об Украине
19:00, 10 декабря 2013Диалог
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И весь православный мир
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ выразил обеспокоенность в связи с последними событиями в Киеве и призвал паству молиться за украинский народ, — сообщают «Новости Грузии».
«Мы обеспокоены последними процессами в Киеве и очень переживаем из-за создавшейся обстановки. Поэтому благословляем нашу паству, чтобы они молились за мир в Украине. Мы, в свою очередь, будем молиться и просить Господа обратить свой взор на наш братский украинский народ, чтобы он смог с миром преодолеть этот сложный период», — говорится в заявлении Грузинского Патриарха Илии.
Напомним, что к молитве о мире в Украине призвал Святейший Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей.
«Мы глубоко разочарованы тем, что узнаем из СМИ, как праздничная радость в честь 1025-летия Крещения Руси, которая всего несколько месяцев назад собирала толпы в религиозные процессии, вдруг омрачилась сегодняшним шокирующим насилием на тех же улицах.
…Сейчас, когда мы находимся в паломничестве в Мир Ликии в честь праздника Святого Николая Чудотворца, который «успокаивает бурное море», мы молимся, чтобы он попросил Всемогущего Бога успокоить и развеять темные тучи разделения и скорби в Украине», – в частности говорится в обращении Вселенского Патриарха Варфоломея.
Также с призывом к молитве за единство украинского народа ранее обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Единство народа – великая ценность, которую нужно хранить. Молюсь о том, чтобы Господь умиротворил народ, чтобы незыблемым сохранялось духовное единство Святой Руси, единство ее Церкви», — сказал Патриарх Кирилл.
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