Глава отдела РПЦ встретился с председателем Польской епископской конференции

30 ноября 2013 года в Варшаве состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с председателем католической Польской епископской конференции архиепископом Юзефом Михаликом, митрополитом Перемышльским.

Архиепископ Ю. Михалик тепло приветствовал высокого гостя в здании Польской епископской конференции, отметив большое значение конференции «Будущее христианства в Европе. Роль Церквей и народов Польши и России», для участия в которой митрополит Иларион прибыл в эту страну.

Как подчеркнул архиепископ, данная конференция стала практическим шагом по направлению к реализации принципов, заложенных в Совместном послании к народам России и Польши о примирении, которое было подписано 17 августа 2012 года в ходе исторического визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Со своей стороны митрополит Иларион поблагодарил архиепископа за гостеприимство и передал ему слова братского приветствия от Патриарха Кирилла, придающего большое значение развитию диалога между РПЦ и РКЦ в Польше. Председатель ОВЦС высказал предложение о проведении на регулярной основе конференций, подобных той, что проходила в эти дни в Варшаве. При этом каждая новая встреча могла бы быть посвящена определенной теме, волнующей обе Церкви.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития межцерковного сотрудничества в деле защиты христиан Ближнего Востока от насилия и дискриминации, а также в области совместного свидетельства о традиционных христианских ценностях в современном европейском обществе. Особое внимание было уделено взаимодействию между двумя Церквами в сфере богословского образования, а также в области культуры в контексте мероприятий, которые планируется провести в 2015 году, объявленном годом Польши в России и России в Польше.

В заключение митрополит Иларион преподнес архиепископу Ю. Михалику в качестве памятного подарка издание своей книги «Таинство веры» на польском языке. Архиепископ, в свою очередь, подарил митрополиту издание своих проповедей на Господские и Богородичные праздники.

Патриархия.ru