В Варшаве открылась российско-польская конференция «Будущее христианства в Европе»

29 ноября 2013 года делегация Русской православной церкви приняла участие в совместной российско-польской конференции «Будущее христианства в Европе: роль Церквей и народов Польши и России» в Университете имени кардинала Стефана Вышинского в Варшаве.

В мероприятии участвовали Предстоятель Польской православной церкви Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, председатель Епископской конференции Польши архиепископ-митрополит Перемышльский Юзеф Михалик, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Польша А.Н. Алексеев, государственные и общественные деятели России и Польши, представители академического сообщества двух стран.

Делегацию Русской православной церкви возглавил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Участников форума приветствовали Митрополит Савва, генеральный секретарь Епископской конференции Польши епископ Войцех Поляк, генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Польша А.Н. Алексеев, заместитель министра иностранных дел Польши Катажина Пелчиньска-Наленч.

Обращаясь к собравшимся, митрополит Волоколамский Иларион огласил приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Затем председатель ОВЦС МП выступил с докладом на тему «Новые вызовы христианскому миру: перспективы совместных действий Церквей».

Участники мероприятия обсудили исторические аспекты российско-польских отношений, вопросы, относящиеся к роли Церквей России и Польши в общественных процессах, а также их вклад в углубление взаимопонимания между народами двух стран.

Патриархия.ru