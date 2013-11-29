Владимир Путин: позиции России и Ватикана созвучны в защите христианских ценностей

Позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных христианских ценностей. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Триесте, где прошли российско-итальянские межгосударственные консультации.

Глава российского государства напомнил, что накануне встретился с Папой Римским Франциском. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, положение дел с защитой прав и интересов христианского населения в этом регионе.

Кроме этого глава России и Папа Римский обсудили развитие отношений Москвы и Ватикана.

"Договорились наращивать контакты в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения. Позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных христианских ценностей, продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога, повышения нравственной составляющей международных отношений", - сказал Президент России.

Беседа Путина с Франциском шла с глазу на глаз в зале библиотеки Ватикана, где обычно проходят встречи на высшем уровне.

После разговора Путин представил понтифику участников сопровождающей его делегации - главу МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Аркадия Дворковича, министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, посла РФ в Ватикане Александра Авдеева и посла РФ в Италии Сергея Разова.

Затем Президент России и глава Ватикана обменялись подарками: Путин вручил понтифику икону Божьей Матери и получил от него майолику с изображением Ватиканских садов. К своему подарку понтифик прибавил наилучшие пожелания Патриарху Кириллу.

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