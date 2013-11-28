Митрополит Иларион: Возможность встречи между Папой и Патриархом становится все более реальной

О препятствиях и причинах грядущей встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского в интервью газете "Фигаро" рассказал митрополит Волоколамкий Иларион.

"Нашей Церкви близка позиция Папы Франциска по целому ряду вопросов. Еще до своего избрания Папой кардинал Хорхе Марио Бергольо засвидетельствовал глубокую симпатию к Русской православной церкви, свое желание тесного с ней контакта", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о том, является ли благоприятной для такой встречи атмосфера, сложившаяся после выбора нового Папы.

"Стремление Папы приблизить Церковь к бедным и обездоленным, его желание реформировать управление Римско-Католической церкви в направлении большей коллегиальности, его призыв к мировой общественности обратить внимание на положение страждущих и преследуемых христиан Ближнего Востока и других регионов мира вызывают поддержку в Русской Церкви. Все это, несомненно, делает возможность встречи между Папой и Патриархом все более реальной. Однако чтобы данная встреча не стала лишь протокольным событием, необходимо хорошо подготовить ее с содержательной стороны. Что же касается места такой встречи, ее времени и различных деталей протокола, то пока такого обсуждения на двустороннем уровне не было".

Что же до препятствий, в качестве основного митрополит Иларион назвал "неурегулированный конфликт между православными и греко-католиками на Украине".

В процессе возрождения в конце 1980-х годов структур УГКЦ в Западной Украине у Московского Патриархата были отняты практически все храмы. И до сих пор Украинская православная церковь встречается со сложностями при строительстве храмов в западных областях Украины. В то же время ширится миссия УГКЦ на традиционно православных землях Восточной и Южной Украины, что не может не вызывать беспокойства со стороны православных.

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