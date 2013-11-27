Патриарх Кирилл принял председателя Папского совета по делам семьи

26 ноября 2013 года в гостиничном комплексе «Даниловский», где в этот день открылась международная конференция «Современная библеистика и Предание Церкви», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял председателя Папского совета по делам семьи архиепископа Винченцо Палью.

Во встрече также участвовали председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и генеральный секретарь Общины святого Эгидия профессор Адриано Роккуччи.

Святейший Патриарх тепло приветствовал высокого представителя Святого Престола, принимающего участие в конференции по библеистике в качестве главы Международной католической библейской федерации. Его Святейшество высоко оценил позицию Святого Престола по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии и приложить усилия к поиску дипломатического решения конфликта в этой стране.

Святейший Владыка рассказал о своем посещении Сирии и Ливана в 2011 году, когда военные действия в этом регионе только набирали силу. Визит Предстоятеля Русской церкви был призван засвидетельствовать духовную поддержку христианам Ближнего Востока. РПЦ и далее последовательно выступала в защиту страждущего христианского населения Сирии и настаивала на исключительно мирном разрешении сирийского конфликта.

Его Святейшество также отметил предпринимаемые со стороны Московского Патриархата усилия по освобождению похищенных в этой стране христианских иерархов и подчеркнул, что Русская православная церковь и Римско-Католическая церковь должны предпринимать совместные действия с целью установления мира и защиты христиан на Ближнем Востоке. Особенную актуальность это взаимодействие, по словам Святейшего Патриарха, приобретает в преддверии совещания по Сирии в Женеве.

В ходе беседы Предстоятель Русской церкви также отметил как одно из важнейших направлений межцерковного сотрудничества защиту традиционно понимаемой семьи. Позиции двух Церквей по данному вопросу являются очень близкими, и это дает возможность православным и католиками совместно отстаивать традиционные семейные ценности в секулярном европейском обществе.

Со своей стороны архиепископ В. Палья сообщил, что Папа Франциск считает тему семьи одной из самых приоритетных и поэтому наметил на осень 2014 года созыв чрезвычайного Синода католических епископов, который будет специально посвящен проблемам семьи. Архиепископ выразил глубокое убеждение, что в этой сфере Церкви должны тесно сотрудничать.

В качестве примера такого сотрудничества была упомянута конференция «Православные и католики вместе в защиту семьи», которая была проведена в Риме 13 ноября совместными усилиями Отдела внешних церковных связей и Папского совета по делам семьи. По словам представителя Святого Престола, начатое сотрудничество необходимо всемерно развивать, в том числе и на площадке Организации Объединенных Наций, объявившей 2014 год Годом семьи.

В заключение встречи стороны еще раз подтвердили, что наиболее приоритетными направлениями православно-католического взаимодействия сегодня являются защита христиан от преследований и дискриминации, а также отстаивание семейных и других традиционных ценностей в обществе.

Патриархия.ru