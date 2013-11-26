Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам

Вселенский патриарх Варфоломей записал видеообращение к украинскому народу по случаю 80-й годовщины Голодомора.

Первый по чести православный архиерей мира заверил украинцев в своей молитве и призвал к памяти, примирению и прощению. Видеоролик размещен на официальном канале Констанстинопольського патриархата в YouTube.

Патриарх говорит на английском языке. В то же время создатели видео позаботились о сопровождении обращения украинскими субтитрами.

"С чувством большого уважения и одновременно с глубокой болью в сердце мы обращаемся от имени исторической и мученической Матери-Церкви Константинополя ко всем вам в этот скорбный день 80-й годовщины Голодомора украинского народа. В то время, когда мы молитвенно вспоминаем о тех трагических, бесчеловечных событиях 1932-1933 годов, когда множество человеческих жизней было прервано искусственным и жестоким голодом, мы также молимся за упокой душ умерших жертв Голодомора и заживления болезненных душевных ран вашего благословенного народа", - заявил владыка Варфоломей.

"Трудно, невозможно представить себе размеры и упорство ярости, с которой человеческие существа уничтожали себе подобных, созданных по образу и подобию Бога", - признался патриарх. "Все это вроде бы для политических идеологий, но на самом деле из-за неправды и безбожия", - подчеркнул предстоятель Константинопольской церкви.

Вселенский патриарх также призвал помнить тяжелые уроки истории и учиться на трагедиях прошлого. При этом, считает он, следует заботиться о движении в будущее, не забывая о таких качествах, как сострадание и прощение.

"Мы должны различать и избегать проявлений идеологии ненависти и предубеждений, направленных как против отдельной личности, так и человеческих сообществ", - подчеркнул церковный деятель. "Пусть Бог дарует вечный покой всем жертвам Голодомора. Пусть Бог благословит всех вас", - завершил свое обращение к украинцам патриарх. Ранее сообщалось, что киевляне почтили 80-ю годовщину Голодомора свечами и молитвой.

ТСН