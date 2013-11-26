Папа Франциск встретился с Путиным

Напряжённая обстановка в Сирии, достижение мира на Ближнем Востоке и фундаментальная роль христиан в обществе были в центре беседы Папы Франциска с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который 25 ноября посетил Ватикан уже в четвертый раз. В 2000 и 2003 годах российский президент дважды побывал на аудиенции у Иоанна Павла II, а в 2007 году - у Бенедикта XVI.

В тёплой атмосфере прошла беседа между Папой Франциском и главой Российского государства, который передал Святейшему Отцу приветствие Патриарха Московского Кирилла и подарил икону Пресвятой Богородицы.

Со стороны Ватикана было выражено удовлетворение добрыми двусторонними отношениями. Среди «вопросов, представляющих общий интерес» были затронуты темы жизни католической общины в России и фундаментального вклада христианства в общество, особенно в деле защиты и продвижения достоинства личности, а также защиты человеческой жизни и семьи. Далее разговор коснулся тяжёлого положения христиан в некоторых регионах мира, с особым вниманием к Ближнему Востоку и Сирии.

Президент Владимир Путин поблагодарил Святейшего Отца за письмо, адресованное ему по случаю саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге в начале сентября. Во время беседы была подчеркнута «настоятельная необходимость прекращения насилия» в Сирии и поставки гуманитарной помощи, в которой нуждается народ, а также содействия конкретным инициативам по мирному урегулированию конфликта путём переговоров, привлекая при этом различные этнические и религиозные компоненты и признавая их неотъемлемую роль в обществе.



Речь идет о шестом визите в Ватикан главы Российского государства после установления полноценных дипломатических отношений между Россией и Святейшим Престолом 15 марта 1990 года.

20 ноября 1991 года Ватикан посетил Борис Ельцин. В беседе с Папой Иоанном Павлом II были затронуты вопросы, касающиеся религиозной свободы в новой России. Обе стороны проявили интерес к развитию сотрудничества, особенно в области урегулирования международных конфликтов, борьбы с национализмом, расизмом, ксенофобией, терроризмом и социальным неравенством. Ельцин вернулся в Ватикан 2 февраля 1998 года, чтобы обсудить с блаженным Войтылой актуальную политическую и религиозную обстановку (как раз незадолго до этого, в 1997 году, был принят спорный закон «О свободе совести и религиозных организациях»). Президент Ельцин и Папа говорили также о подготовке к Великому Юбилею 2000 года и о проблемах укрепления мира и преодоления критических ситуаций в мире.

Владимир Путин впервые побывал в Ватикане 5 июня 2000 году, а затем нанёс еще один визит Папе 5 ноября 2003 года. Речь идет о периоде напряженных отношений между Католической Церковью и Московским Патриархатом. 13 марта 2007 года Путина принял Папа Бенедикт XVI – в контексте уже менее натянутых отношений между католиками и православными. Тогда в коммюнике Зала Печати Св. Престола беседа Папы и Владимира Путина была названа «сердечной», подчеркивалось также желание обеих сторон развивать сотрудничество, особенно в сфере культуры. Сердечным был и прием следующего президента Дмитрия Медведева 3 марта 2009 года.

Первый контакт Папы Франциска с Владимиром Путиным восходит к 4 сентября этого года, когда по случаю саммита «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге Папа написал ему письмо, в котором просил не оставаться безучастным перед трагедией сирийского народа.

Святейший Престол и Россия установили дипломатические отношения за год до распада Советского Союза – 15 марта 1990 года, после исторического визита в Ватикан председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачёва 1 декабря 1989 года. Горбачёв побывал в Ватикане также в 1993 и 1998 годах. Нормализация отношений между СССР и Святейшим Престолом, – контакты между которыми начались еще в 60-е годы, – стала возможной благодаря целому ряду событий, связанных с перестройкой, начиная с торжественного празднования Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, на котором присутствовала представительная делегация от Католической Церкви. Установлению дипломатических отношений предшествовали встречи с Горбачёвым государственного секретаря Ватикана кардинала Казароли и архиепископа Анджело Содано, в те времена секретаря по отношениям с государствами. Среди факторов следует также отметить переписку Горбачёва с Папой Иоанном Павлом II и позитивные перемены в религиозной жизни в СССР. 15 марта 1990 года были учреждены официальные представительства, возглавляемые соответственно апостольским нунцием и чрезвычайным и полномочным послом. Первым официальным представителем Святейшего Престола в СССР был архиепископ Франческо Коласуонно. В настоящее время апостольским нунцием в России является монсеньор Иван Юркович, а послом Российской Федерации при Св. Престоле – Александр Авдеев.



Русская служба Радио Ватикана