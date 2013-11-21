Глобальный форум в Вене стал новой международной инициативой по межрелигиозному диалогу

В австрийской столице 18-19 ноября прошел Глобальный Форум KAICIID, собравший в отеле «Хилтон» около 500 представителей различных конфессий со всего мира, ведущих экспертов, политических деятелей и аналитиков.

Мероприятие было посвящено межрелигиозному диалогу под лозунгом «Образ другого» и включало ряд пленарных сессий, тематических сессий и дискуссий в рабочих группах, сообщает Институт религиозной свободы.

Во время пленарной дискуссии, которая началась в понедельник, ученые от пяти мировых религий обсудили «Образ другого» в своих традициях.

Следующее пленарное заседание состоялось 19 ноября при участии министров образования различных государств и было посвящено «Образу другого» в сфере межкультурного образования. В этой дискуссии приняли участие министры Пакистана, Ливана, Саудовской Аравии, Эфиопии, Испании, Австрии и немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Тематические сессии и рабочие группы Глобального Форума были посвящены:

идентификации и обмену передовой практикой в сфере межрелигиозного и межкультурного образования во всем мире;

сотрудничеству религиозных и гражданских субъектов, переходу от идей к выработке политики;

повышению осведомленности и понимания подходов в различных национальных контекстах (текущие и прошлые мероприятия, достижения и извлеченные уроки);

распространению имеющихся рекомендаций и стандартов в сфере межрелигиозного и межкультурного образования и совокупности новых рекомендаций от экспертов в каждом регионе, различая их на глобальном и политическом уровне;

анализу текущих исследований и методов оценки, подчеркивая роль диалога в разработке учебных программ и в процессе обучения;

формированию звена, объединяющего исследователей, практиков, преподавателей, грантодателей и политиков с целью развития трансграничного сообщества на местах, построению успешных партнерств и поддержке действующих сетей.

Глобальный Форум завершился итоговой сессией на тему «Будущее диалога». Во время нее были представлены разработанные меморандумы о взаимопонимании, презентационные материалы и высказаны заключительные ремарки. Результаты форума подытожил в своем выступлении Генеральный секретарь KAICIID Фейсал бен Муааммар.

Справка. Центр KAICIID является новым масштабным проектом в направлении международного и межрелигиозного диалога. Эта инициатива со стороны короля Абдаллы ибн Абдель Азиза родилась 13 октября 2011 года на основании подписанного соглашения о сотрудничестве в направлении международного и межрелигиозного диалога между правительствами Австрии, Испании и Саудовской Аравии. Целью центра, который основан как международная независимая организация, является практическое сотрудничество в области обмена ноу-хау и строительства согласия, взаимопонимания и мира между странами с различными религиозными и культурными традициями. Эта инициатива имеет полную поддержку со стороны ООН, а Совет директоров центра KAICIID состоит из представителей высокого уровня от основных мировых религий (иудаизм, христианство, ислам, индуизм и буддизм) и культур.