В Риме прошла конференция «Православные и католики вместе в защиту семьи»

13 ноября 2013 года в Риме под эгидой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и Папского совета по делам семьи прошла конференция на тему «Православные и католики вместе в защиту семьи».

Выступлением, посвященным проблеме глобализации и кризису семьи, конференцию открыл председатель Папского совета по делам семьи архиепископ Винченцо Палья. Затем с докладом «Семья, христианство, общество: православный взгляд» выступил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион.

Со стороны Русской православной церкви с докладами также выступили заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия священник Михаил Желтов («Антропология семьи в православной литургической традиции») и директор Православного просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов («Отцы Церкви и семья»).

С католической стороны доклады прочитали психолог Паоло Ферлига, затронувший тему «Отношения между поколениями: родители и дети в глобализированном мире» и профессор экзегезы Нового Завета Папского Латеранского университета Антонио Питта, посвятивший свое выступление теме «Семья в Новом Завете».

По окончании конференции было принято совместное коммюнике.

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