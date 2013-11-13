Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Папой Римским Франциском

12 ноября 2013 года в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с Папой Римским Франциском.

Митрополит Иларион передал Предстоятелю Римско-Католической церкви приветствия и благопожелания от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе встречи, прошедшей в обстановке взаимопонимания, стороны обсудили различные вопросы православно-католических отношений.

Одной из тем беседы стало нынешнее положение христианского населения Ближнего Востока. Владыка Иларион поделился впечатлениями от поездки в Ливан и обеспокоенностью христиан этой страны своим будущим. Папа Франциск и митрополит Иларион отметили необходимость консолидированных действий христианских церквей в деле защиты христиан в Сирии, где в течение длительного времени не утихает вооруженный конфликт. Председатель ОВЦС поблагодарил Папу за усилия, направленные на защиту страждущих сирийских христиан.

Собеседники отметили, что одним из значимых направлений взаимодействия Московского Патриархата и Святого Престола является совместное отстаивание традиционных семейных ценностей, которые в последние годы подвергаются пересмотру сторонниками секулярной идеологии. Видимым свидетельством развития взаимодействия в данном направлении является организованная Московским Патриархатом и Папским советом по делам семьи конференция «Православные и католики вместе в защиту семьи», которая пройдет 13 ноября текущего года.

По окончании аудиенции председатель ОВЦС преподнес понтифику памятные подарки — наперсный крест, изготовленный в мастерских Московского Патриархата, и первый том итальянского издания своей книги «Православие». Папа Франциск вручил митрополиту Илариону и членам делегации Русской церкви медаль, отчеканенную в честь его понтификата.

Патриархия.ru

