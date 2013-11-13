Состоялась встреча председателя Синодального отдела УПЦ с представителями Ассирийской диаспоры

Мероприятие, которое состоялось 11 ноября, имеет двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, это встреча председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодежи с представителями Ассирийской диаспоры. А с другой — диалог духовника Ассирийской диаспоры Грузии схиархимандрита Серафима (Битбунова) с украинскими священниками (из ассирийцев) и их прихожанами.

Темой встречи стала пастырская опека над представителями древней народности в нашем государстве, сообщает сайт УПЦ.

Епископ Иона представил присутствующим отца Серафима как человека, который имеет значительный опыт в этом направлении, и уже несколько лет занимается ассирийцами, проживающих в грузинском поселке Канда (более 2000 человек).

Гость из Грузии поделись опытом и ответил на вопросы. Чтобы сплотить, довольно разрозненную, общину он использовал методику работы «молодежек», которые регулярно проводятся в Киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Интересно, что в начале этой работы Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II нашел для отца Серафима учителей, которые помогли ему овладеть чтением и письменностью, а также передал для пользования текст молебна святителю Иоанну Златоусту на арамейском языке. Отец Серафим рассказал, как велась работа по переводу Божественной литургии. Кстати, в ассирийской ектении нет двух просьб: о городе и государстве и о Предстоятеле. Ведь того и другого представители этой народности лишены уже много лет.

В свою очередь, протоиерей Владимир Косточка, настоятель Николаевского храма при Киевской городской больнице № 17 поделился опытом пастырской опеки над ассирийцами, который есть у Украинской православной церкви. Благословение на эту деятельность он получил от Блаженнейшего Митрополита Владимира много лет назад, еще когда служил диаконом в столичном храме святителя Михаила, митрополита Киевского при Александровской больнице), который, кстати, тоже был ассирийцем по происхождению. Тогда же Блаженнейший Владыка поручил ему сверить ассирийское вероучения с традиционным христианским.

Поэтому пастырское служение среди ассирийцев в Украине заключается в том, что они собираются в праздничные дни, вместе молятся, читают молитву «Отче наш» на арамейском языке (единый текст, который доступен сегодня), а также устраивают агапы, во время которых многие общаются.

Наибольшее количество ассирийцев живет в Житомире, Виннице, Золотоноше (Черкасская область), Прилуках и Нежине (Черниговская область), а также в Киеве. Кстати, здесь они впервые появились в 1830 году. С ними много связано. Например, столичный район «Виноградарь» получил свое название от того, что здесь жили ассирийцы и выращивали много винограда, который пользовался большим спросом среди киевлян.

Вторая часть ассирийцев попала в Киев в начале XX века, когда против них начался массовый геноцид от турок.

Духовник Житомирской епархии архимандрит Гавриил (Варда), который тоже является ассирийцев, рассказал о работе, которая ведется в его регионе. Он затронул тему ассирийского богослужения. Оказывается, это обычное молитвенное последование, которым пользуется Антиохийская православная церковь.

Кстати, епископ Иона предложил ассирийцам собраться в Киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре, и совершить там Божественную литургию арамейском языке — языке, на котором говорил Иисус Христос.

Не менее интересная деталь: две мощные богословские школы, Александрийская и Антиохийская, в основном, состояли из ассирийцев.

Поднималась тема богословия. Это очень важно, ведь в большинстве, ассирийцы ассоциируются с несторианами.

Отец Владимир Косточка заметил, что настоящие ассирийцы сегодня не могут назвать себя несторианами. Они ценят свою историю, особенно лишившись Родины. Единственное, что у них осталось, это древняя традиция. И они не могут принять что-то другое. А Несторий был греком. Также обсуждалась проблема ассимиляции ассирийцев и перехода их в другие религиозные традиции и даже секты.

Чтобы предотвратить это, было принято решение распространять в общине историю ассирийского народа и популяризировать его связь с городами и странами, в которых они живут.

В частности, во время этой встречи говорили о Киеве, где до 1937 года были ассирийский театр, две общеобразовательные школы, газета, а богослужения по Антиохийской традиции совершались в часовне, которая была на территории нынешнего музея-заповедника «София Киевская».

Участники встречи продолжат исследовать вопрос о наличии ассирийцев в разных регионах Украины, будут налаживать контакты, проводить совместные мероприятия, совершенствовать навыки чтения и письма арамейском, и просить правящих архиереев Украинской православной церкви позволить совершать богослужения для ассирийцев на языке Господа Иисуса Христа.