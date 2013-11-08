Управляющий делами УПЦ встретился с делегацией руководства Пограничной службы ФСБ РФ

7 ноября Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру посетила делегация руководства Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации во главе с первым заместителем директора ФСБ РФ руководителем Пограничной службы генерал-полковником В. Г. Кулешовым.

После экскурсии по территории лавры делегацию принял Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Во встрече также приняли участие Председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, представители отечественной Пограничной службы и Вооруженных сил.

В приветственном слове к гостям митрополит Антоний отметил, что работа с военными и правоохранительными всегда была и является одним из важнейших направлений деятельности церкви.

Во время встречи были обсуждены вопросы взаимодействия церкви и пограничных ведомств наших государств. Затем руководитель делегации генерал — полковник Кулешов В. вручил митрополиту Антонию и архиепископу Августину памятные отличия Пограничной службы РФ. В свою очередь всем участникам встречи были вручены благословленные иконки и церковная литература.

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