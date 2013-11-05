Католикос всех армян избран председателем Всемирного Совета Церквей

В ходе прошедшего в понедельник в южнокорейском городе Пусан заседания 10-й ассамблеи ВСЦ глава Армянской Апостольской Церкви был единогласно избран председателем этой авторитетной международной структуры на предстоящие восемь лет.

В президиум ВСЦ входят восемь человек. Миссия председателей Всемирного Совета Церквей - поощрение межцерковных и экуменических отношений, защита прав человека, справедливости и мира, отмечается в сообщении.

Всемирный Совет Церквей - международная экуменическая организация, основанная в 1948 году. В ВСЦ входят около 350 христианских церквей из более чем 100 стран мира, представляющих сотни миллионов христиан.

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