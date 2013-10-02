Украинские религиозные деятели встретились с президентом Европейского Совета ван Ромпеем

Германом ван Ромпеем, сообщает



"Украина для Европы является очень важным партнером. Мы значительно продвинулись вперед в отношениях, особенно в последнее время. Надеюсь, что в ноябре будет подписано Соглашение об ассоциации. В этом нас убеждает и конструктивный разговор, состоявшейся с Президентом Януковичем в Нью-Йорке. Мне очень приятно приветствовать Вас, как представителей Украины здесь", – заявил ван Ромпей во время встречи в здании Европейского Совета.



Со своей стороны Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (Денисенко) заявил: "Мы хотим, чтобы через ассоциацию Украины и ЕС наше государство утвердилось на демократическом пути. Многое уже сделано, а то, что еще нужно сделать, я уверен, что будет сделано с помощью Европы".



При этом Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) подчеркнул, что Украина является европейской страной, которая много лет назад избрала путь евроинтеграции. "Мы представляем простых людей, наших верующих. И мы хотим засвидетельствовать поддержку европейского выбора большинством украинского народа. Сделано много, поэтому мы просим Европу – не оставляйте Украину в этот важный момент нашей истории", – отметил он.



Перед этой встречей состоялось знакомство украинской делегации с чиновниками офиса Президента Европейского Совета.



Во время диалога с еврочиновниками протоиерей УПЦ Ростислав Снигирев подчеркнул: "Одна из основ Европы – уважение к разнообразию. И мы надеемся, что сближение Украины и Европы будет способствовать сохранению того разнообразия, которое есть в Украине и которое мы здесь представляем".



В свою очередь Муфтий ДУМУ шейх Ахмед Тамим отметил: "Украина является страной, где мусульмане живут веками. Мы живем в мире и согласии, мы сотрудничаем – и хотим, чтобы так было и во всей Европе, чтобы не было места экстремизму и агрессии, чтобы мусульманские и другие религиозные лозунги не использовались для распространения зла".



"Европейский Союз, три наших Президента: Европейского Совета – ван Ромпей, Еврокомиссии – Баррозу и Европарламента – Шульц ежегодно проводят встречу с ведущими религиозными лидерами Европы. Это определено Лиссабонским соглашением. Поэтому для нас очень важен межрелигиозный диалог и мы рады приветствовать всех вас, как представителей религиозного сообщества Украины", – заявил представитель офиса ван Ромпея. Делегация глав и представителей украинских церквей и религиозных организаций 1 октября 2013 года встретилась с президентом Европейского Совета, сообщает Институт религиозной свободы "Украина для Европы является очень важным партнером. Мы значительно продвинулись вперед в отношениях, особенно в последнее время. Надеюсь, что в ноябре будет подписано Соглашение об ассоциации. В этом нас убеждает и конструктивный разговор, состоявшейся с Президентом Януковичем в Нью-Йорке. Мне очень приятно приветствовать Вас, как представителей Украины здесь", – заявил ван Ромпей во время встречи в здании Европейского Совета.Со своей стороны Предстоятель УПЦ КП Патриархзаявил: "Мы хотим, чтобы через ассоциацию Украины и ЕС наше государство утвердилось на демократическом пути. Многое уже сделано, а то, что еще нужно сделать, я уверен, что будет сделано с помощью Европы".При этом Глава УГКЦподчеркнул, что Украина является европейской страной, которая много лет назад избрала путь евроинтеграции. "Мы представляем простых людей, наших верующих. И мы хотим засвидетельствовать поддержку европейского выбора большинством украинского народа. Сделано много, поэтому мы просим Европу – не оставляйте Украину в этот важный момент нашей истории", – отметил он.Перед этой встречей состоялось знакомство украинской делегации с чиновниками офиса Президента Европейского Совета.Во время диалога с еврочиновниками протоиерей УПЦподчеркнул: "Одна из основ Европы – уважение к разнообразию. И мы надеемся, что сближение Украины и Европы будет способствовать сохранению того разнообразия, которое есть в Украине и которое мы здесь представляем".В свою очередь Муфтий ДУМУ шейхотметил: "Украина является страной, где мусульмане живут веками. Мы живем в мире и согласии, мы сотрудничаем – и хотим, чтобы так было и во всей Европе, чтобы не было места экстремизму и агрессии, чтобы мусульманские и другие религиозные лозунги не использовались для распространения зла"."Европейский Союз, три наших Президента: Европейского Совета – ван Ромпей, Еврокомиссии – Баррозу и Европарламента – Шульц ежегодно проводят встречу с ведущими религиозными лидерами Европы. Это определено Лиссабонским соглашением. Поэтому для нас очень важен межрелигиозный диалог и мы рады приветствовать всех вас, как представителей религиозного сообщества Украины", – заявил представитель офиса ван Ромпея.



Институт религиозной свободы

Как сообщал ИРС, в первый день своего визита в Брюссель делегация украинских религиозных деятелей встретилась с членами Европейского Парламента и представителями религиозных организаций, уполномоченных сотрудничать с институтами Евросоюза.