Украинские религиозные деятели встретились с президентом Европейского Совета ван Ромпеем
Институт религиозной свободы
"Украина для Европы является очень важным партнером. Мы значительно продвинулись вперед в отношениях, особенно в последнее время. Надеюсь, что в ноябре будет подписано Соглашение об ассоциации. В этом нас убеждает и конструктивный разговор, состоявшейся с Президентом Януковичем в Нью-Йорке. Мне очень приятно приветствовать Вас, как представителей Украины здесь", – заявил ван Ромпей во время встречи в здании Европейского Совета.
Со своей стороны Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (Денисенко) заявил: "Мы хотим, чтобы через ассоциацию Украины и ЕС наше государство утвердилось на демократическом пути. Многое уже сделано, а то, что еще нужно сделать, я уверен, что будет сделано с помощью Европы".
При этом Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) подчеркнул, что Украина является европейской страной, которая много лет назад избрала путь евроинтеграции. "Мы представляем простых людей, наших верующих. И мы хотим засвидетельствовать поддержку европейского выбора большинством украинского народа. Сделано много, поэтому мы просим Европу – не оставляйте Украину в этот важный момент нашей истории", – отметил он.
Перед этой встречей состоялось знакомство украинской делегации с чиновниками офиса Президента Европейского Совета.
Во время диалога с еврочиновниками протоиерей УПЦ Ростислав Снигирев подчеркнул: "Одна из основ Европы – уважение к разнообразию. И мы надеемся, что сближение Украины и Европы будет способствовать сохранению того разнообразия, которое есть в Украине и которое мы здесь представляем".
В свою очередь Муфтий ДУМУ шейх Ахмед Тамим отметил: "Украина является страной, где мусульмане живут веками. Мы живем в мире и согласии, мы сотрудничаем – и хотим, чтобы так было и во всей Европе, чтобы не было места экстремизму и агрессии, чтобы мусульманские и другие религиозные лозунги не использовались для распространения зла".
"Европейский Союз, три наших Президента: Европейского Совета – ван Ромпей, Еврокомиссии – Баррозу и Европарламента – Шульц ежегодно проводят встречу с ведущими религиозными лидерами Европы. Это определено Лиссабонским соглашением. Поэтому для нас очень важен межрелигиозный диалог и мы рады приветствовать всех вас, как представителей религиозного сообщества Украины", – заявил представитель офиса ван Ромпея.
Институт религиозной свободы