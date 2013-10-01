Время для визита Папы Римского в Сербию еще не пришло

Глава Сербской Православной Церкви заявил в интервью немецкой газете "Frankfurter Zeitung", что еще рано говорить о визите Папы Римского в Сербию, хотя сам Патриарх Ириней приветствует диалог между Православной и Католической Церквями, сообщает InSerbia.Info.

Идеальным местом встречи членов Католической и Православной Церквей Патриарх назвал сербский город Ниш, отметив, что празднование 1700-летия «Миланского эдикта» - прекрасная возможность для всех представителей христианских общин и Церквей собраться в таком месте».

Отвечая на вопрос о возможном посещении Сербии Папой Римским, Патриарх Ириней сказал, что более 200 000 сербов были вынуждены покинуть свои "дома и церкви" в Хорватии, и теперь им приходиться жить в тяжелых условиях в Сербии. Среди них "есть очень много людей, которые не были бы рады увидеть приезд Папы".

Глава Сербской Церкви предупредил, что, "если бы некоторые из этих недовольных людей причинили вред Папе, то это бросило бы тень на нашу Церковь и наш народ". "Мы не знаем, возжно ли в Сербии обеспечить безопасность Папы на достаточном уровне. В конце концов, даже в Риме было совершено покушение на Папу [Иоанна Павла II]", - сказал Сербский Патриарх.

Патриарх Ириней также отметил, что в Сербии немало «пессимистов», которые в каждом контакте Православной Церкви с Римско-Католической видят причинение вреда православию, «что совершенно неправильно и неприемлемо».

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