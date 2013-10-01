Иерархи украинских церквей обсудили с евродепутатами отношения Украины и ЕС
13:53, 01 октября 2013Диалог
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Институт религиозной свободы
Украинские религиозные деятели 30 сентября встретились с председателем Комитета по иностранным делам Эльмаром Броком (Elmar Brok) и членом этого Комитета Михаэлем Галером (Michael Gahler), представляющими парламентскую группу Европейской народной партии – крупнейшей группы в Европарламенте, сообщает Институт религиозной свободы.
Во время обеих встреч состоялся обмен мнениями относительно европейской перспективы Украины. Речь шла о важности фундаментальных ценностей, на которых построена современная Европа, – свободы (в том числе свободы совести и вероисповедания), демократии, уважения прав человека, верховенства права.
Представляя делегацию, Верховный Архиепископ Святослав (Шевчук) подчеркнул, что религиозные деятели Украины представляют не правительство или политиков, а верующих, которые составляют подавляющее большинство украинского общества.
"Самим присутствием здесь мы хотим продемонстрировать хорошую весть из Украины – мы являемся европейским народом, мы желаем и умеем сотрудничать как представители разных наций и разных исповеданий и религий. Мы видим будущее Украины в кругу свободных европейских народов", – подчеркнул Глава УГКЦ.
Он также отметил особую важность сохранения нравственных ценностей и свободы вероисповедания. По его словам, это заключается не только в возможности свободно молиться, но и в возможности свободно учить вере молодежь и детей, свободно проповедовать и возвещать свои религиозные взгляды на общественные вопросы.
Участники встречи подтвердили желание и со стороны Европы, и со стороны Украины к подписанию Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе.
"Как в марафонском забеге Украина и Европа вместе прошли долгий путь к возможности на саммите в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации. Надеюсь, что в ближайшие недели нам останется преодолеть последние сто метров марафона", – подытожил председатель Комитета Эльмар Брок.
"Европейский союз – это не столько что-то, изложенное на бумаге, – отметил евродепутат Михаель Галер– это сообщество стран и народов, разделяющих общие ценности и внедряющих их в жизнь".
Патриарх Филарет (Денисенко) подчеркнул, что поддержка религиозными руководителями европейской перспективы Украины исходит также от желания для Европы и мирового сообщества прочного мира.
"Мы не хотим, чтобы Европа была разделена на два враждующих лагеря, как это было в недавней истории", – отметил он.
Предстоятель УПЦ КП сказал, что по его мнению недавнее празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси показало – наш народ и государство является частью Европы уже более 1000 лет.
"Нам не все нравится в Украине, как не все нравится и в Европе – сказал Патриарх Филарет. – Но тогда, когда будет заключено Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, будет проще исправлять то, что требует своего исправления".
В дискуссии также приняли участие другие религиозные деятели из украинской делегации.
Во время обеих встреч состоялся обмен мнениями относительно европейской перспективы Украины. Речь шла о важности фундаментальных ценностей, на которых построена современная Европа, – свободы (в том числе свободы совести и вероисповедания), демократии, уважения прав человека, верховенства права.
Представляя делегацию, Верховный Архиепископ Святослав (Шевчук) подчеркнул, что религиозные деятели Украины представляют не правительство или политиков, а верующих, которые составляют подавляющее большинство украинского общества.
"Самим присутствием здесь мы хотим продемонстрировать хорошую весть из Украины – мы являемся европейским народом, мы желаем и умеем сотрудничать как представители разных наций и разных исповеданий и религий. Мы видим будущее Украины в кругу свободных европейских народов", – подчеркнул Глава УГКЦ.
Он также отметил особую важность сохранения нравственных ценностей и свободы вероисповедания. По его словам, это заключается не только в возможности свободно молиться, но и в возможности свободно учить вере молодежь и детей, свободно проповедовать и возвещать свои религиозные взгляды на общественные вопросы.
Участники встречи подтвердили желание и со стороны Европы, и со стороны Украины к подписанию Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе.
"Как в марафонском забеге Украина и Европа вместе прошли долгий путь к возможности на саммите в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации. Надеюсь, что в ближайшие недели нам останется преодолеть последние сто метров марафона", – подытожил председатель Комитета Эльмар Брок.
"Европейский союз – это не столько что-то, изложенное на бумаге, – отметил евродепутат Михаель Галер– это сообщество стран и народов, разделяющих общие ценности и внедряющих их в жизнь".
Патриарх Филарет (Денисенко) подчеркнул, что поддержка религиозными руководителями европейской перспективы Украины исходит также от желания для Европы и мирового сообщества прочного мира.
"Мы не хотим, чтобы Европа была разделена на два враждующих лагеря, как это было в недавней истории", – отметил он.
Предстоятель УПЦ КП сказал, что по его мнению недавнее празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси показало – наш народ и государство является частью Европы уже более 1000 лет.
"Нам не все нравится в Украине, как не все нравится и в Европе – сказал Патриарх Филарет. – Но тогда, когда будет заключено Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, будет проще исправлять то, что требует своего исправления".
В дискуссии также приняли участие другие религиозные деятели из украинской делегации.
Первый день визита в Брюссель завершился встречей-ужином с представителями религиозных организаций, уполномоченными работать при Евросоюзе. Повестка дня встречи предусматривала обсуждение ряда вопросов, важных как для украинского общества, так и в общеевропейском масштабе.
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