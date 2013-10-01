Иерархи украинских церквей обсудили с евродепутатами отношения Украины и ЕС

Первый день визита в Брюссель завершился встречей-ужином с представителями религиозных организаций, уполномоченными работать при Евросоюзе. Повестка дня встречи предусматривала обсуждение ряда вопросов, важных как для украинского общества, так и в общеевропейском масштабе.