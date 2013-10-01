Главы Церквей и конфессий заявили свою позицию о евроинтеграции Украины
13:33, 01 октября 2013Диалог
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Обращение к украинскому народу
“Будущее Украины естественно обусловлено нашими историческими корнями – быть независимым государством в кругу свободных европейских народов”.
Об этом 30 сентября 2013 года заявили главы украинских Церквей и религиозных организаций в специальном Обращении к украинскому народу относительно европейских перспектив Украины и дискуссии по этому вопросу, сообщает Институт религиозной свободы.
В документе говорится о связи Украины с Европой, поскольку под воздействием ее духовной, культурной, образовательной, правовой традиции строилось наша общественная и государственная жизнь.
Говоря о европейском выборе Украины, религиозные деятели выразили надежду, что этот путь дальнейшего развития “не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческом соседу – России”, которая тоже имеет тесные связи с Европой.
Об этом 30 сентября 2013 года заявили главы украинских Церквей и религиозных организаций в специальном Обращении к украинскому народу относительно европейских перспектив Украины и дискуссии по этому вопросу, сообщает Институт религиозной свободы.
В документе говорится о связи Украины с Европой, поскольку под воздействием ее духовной, культурной, образовательной, правовой традиции строилось наша общественная и государственная жизнь.
Говоря о европейском выборе Украины, религиозные деятели выразили надежду, что этот путь дальнейшего развития “не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческом соседу – России”, которая тоже имеет тесные связи с Европой.
“Надеемся, что русский народ и государство будут признавать и уважать право Украины, как независимого государства, выбирать свой путь в будущее – так же, как Украина признает и уважает независимость и суверенитет Российской Федерации", – говорится в обращении.
Главы украинских конфессий не обошли вниманием проблемы, имеющиеся в современной объединенной Европе.
По их убеждению, “традиционные религиозные, культурные, семейные и нравственные ценности, на которых веками основывались жизни народов Европы, – драгоценное сокровище, которое мы должны ценить, совместно беречь, защищать и приумножать”. Украинские церкви и религиозные организации готовы объединять усилия в этом деле со своими единомышленниками в Европе.
Иерархи Церквей и религиозных организаций призвали верующих “молиться, чтобы Всевышний дал мудрость и правителям, и всему народу, и помог сделать правильный выбор”.
Обращение подписали Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) и Предстоятель УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Владимир (Сабодан), Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и епископ РКЦ Петр Мальчук, глава Союза баптистов (ВСО ЕХБ) Вячеслав Нестерук и старший епископ Церкви христиан веры евангельскойМихаил Паночко, епископ Украинской лютеранской Церкви Вячеслав Горпинчук и епископ Немецкой евангелическо-лютеранской Церкви Украины Уланд Шпалингер, Главный раввин г. Киева и Украины (ОИРОУ) Яков Дов Блайх и муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим.
www.irs.in.ua
Институт религиозной свободы, Киев
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