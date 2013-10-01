Главы Церквей и конфессий заявили свою позицию о евроинтеграции Украины





Об этом 30 сентября 2013 года заявили главы украинских Церквей и религиозных организаций в специальном



В документе говорится о связи Украины с Европой, поскольку под воздействием ее духовной, культурной, образовательной, правовой традиции строилось наша общественная и государственная жизнь.



Говоря о европейском выборе Украины, религиозные деятели выразили надежду, что этот путь дальнейшего развития “не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческом соседу – России”, которая тоже имеет тесные связи с Европой. “Будущее Украины естественно обусловлено нашими историческими корнями – быть независимым государством в кругу свободных европейских народов”.Об этом 30 сентября 2013 года заявили главы украинских Церквей и религиозных организаций в специальном Обращении к украинскому народу относительно европейских перспектив Украины и дискуссии по этому вопросу, сообщает Институт религиозной свободы В документе говорится о связи Украины с Европой, поскольку под воздействием ее духовной, культурной, образовательной, правовой традиции строилось наша общественная и государственная жизнь.Говоря о европейском выборе Украины, религиозные деятели выразили надежду, что этот путь дальнейшего развития “не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческом соседу – России”, которая тоже имеет тесные связи с Европой.



“Надеемся, что русский народ и государство будут признавать и уважать право Украины, как независимого государства, выбирать свой путь в будущее – так же, как Украина признает и уважает независимость и суверенитет Российской Федерации", – говорится в обращении.



Главы украинских конфессий не обошли вниманием проблемы, имеющиеся в современной объединенной Европе.



По их убеждению, “традиционные религиозные, культурные, семейные и нравственные ценности, на которых веками основывались жизни народов Европы, – драгоценное сокровище, которое мы должны ценить, совместно беречь, защищать и приумножать”. Украинские церкви и религиозные организации готовы объединять усилия в этом деле со своими единомышленниками в Европе.



Иерархи Церквей и религиозных организаций призвали верующих “молиться, чтобы Всевышний дал мудрость и правителям, и всему народу, и помог сделать правильный выбор”.



Обращение подписали Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) и Предстоятель УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Владимир (Сабодан), Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и епископ РКЦ Петр Мальчук, глава Союза баптистов (ВСО ЕХБ) Вячеслав Нестерук и старший епископ Церкви христиан веры евангельскойМихаил Паночко, епископ Украинской лютеранской Церкви Вячеслав Горпинчук и епископ Немецкой евангелическо-лютеранской Церкви Украины Уланд Шпалингер, Главный раввин г. Киева и Украины (ОИРОУ) Яков Дов Блайх и муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим.