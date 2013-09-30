Обращение Церквей и религиозных организаций к украинскому народу

Уважаемые сограждане!

Являясь неотъемлемой частью украинского общества и чувствуя духовный долг и гражданскую ответственность, считаем необходимым обратиться к вам по поводу европейской интеграции Украины и поделиться некоторыми своими соображениями.Исторически так сложилось, что с давних времен украинский народ был частью европейского цивилизационного пространства. Во взаимосвязи с Европой, ее духовной, культурной, образовательной, правовой традиции строилась наша общественная и государственная жизнь.Сейчас Украина стоит перед выбором пути своего дальнейшего развития. По нашему мнению, будущее Украины естественно обусловлено нашими историческими корнями – быть независимым государством в кругу свободных европейских народов.Убеждены, что этот выбор не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческом соседу – России. Ведь ее государственность, история и культура тоже тесно связаны с Европой. Надеемся, что русский народ и государство будут признавать и уважать право Украины, как независимого государства, выбирать свой путь в будущее – так же, как Украина признает и уважает независимость и суверенитет Российской Федерации.Вполне понятно, что современная объединенная Европа имеет не только достижения. Немало в ней того, что требует изменений или исправления – так же, как и наш собственный украинский дом. Традиционные религиозные, культурные, семейные и нравственные ценности, на которых веками основывалось жизни народов Европы, – драгоценное сокровище, которое мы должны ценить, совместно беречь, защищать и приумножать. Знаем, что в этом деле в Европе у нас есть много единомышленников, с которыми мы готовы объединить усилия.Надеемся, что через общественную дискуссию Украина выберет для себя наилучший путь развития. Мы же будем молиться, чтобы Всевышний дал мудрость и правителям, и всему народу, и помог сделать правильный выбор. К такой молитве призываем и всех наших верных.С уважением –