Обращение Церквей и религиозных организаций к украинскому народу
14:00, 30 сентября 2013Диалог
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Уважаемые сограждане!
Являясь неотъемлемой частью украинского общества и чувствуя духовный долг и гражданскую ответственность, считаем необходимым обратиться к вам по поводу европейской интеграции Украины и поделиться некоторыми своими соображениями.
Исторически так сложилось, что с давних времен украинский народ был частью европейского цивилизационного пространства. Во взаимосвязи с Европой, ее духовной, культурной, образовательной, правовой традиции строилась наша общественная и государственная жизнь.
Сейчас Украина стоит перед выбором пути своего дальнейшего развития. По нашему мнению, будущее Украины естественно обусловлено нашими историческими корнями – быть независимым государством в кругу свободных европейских народов.
Убеждены, что этот выбор не является и не может считаться противопоставлением Украины нашему историческом соседу – России. Ведь ее государственность, история и культура тоже тесно связаны с Европой. Надеемся, что русский народ и государство будут признавать и уважать право Украины, как независимого государства, выбирать свой путь в будущее – так же, как Украина признает и уважает независимость и суверенитет Российской Федерации.
Вполне понятно, что современная объединенная Европа имеет не только достижения. Немало в ней того, что требует изменений или исправления – так же, как и наш собственный украинский дом. Традиционные религиозные, культурные, семейные и нравственные ценности, на которых веками основывалось жизни народов Европы, – драгоценное сокровище, которое мы должны ценить, совместно беречь, защищать и приумножать. Знаем, что в этом деле в Европе у нас есть много единомышленников, с которыми мы готовы объединить усилия.
Надеемся, что через общественную дискуссию Украина выберет для себя наилучший путь развития. Мы же будем молиться, чтобы Всевышний дал мудрость и правителям, и всему народу, и помог сделать правильный выбор. К такой молитве призываем и всех наших верных.
С уважением –
|Патриарх Филарет (Денисенко), Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;
|Митрополит Владимир (Сабодан), Предстоятель Украинской Православной Церкви;
|Верховный архиепископ Святослав (Шевчук), Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
|Вячеслав Нестерук, председатель Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;
|Михаил Паночко, Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;
|Архиепископ Петр Мальчук, глава Комиссии по вопросам отношений между государством и церковью Римско-Католической Церкви в Украине;
|Вячеслав Горпинчук, Епископ Украинской Лютеранской Церкви;
|Уланд Шпалингер, Епископ Немецкой евангелическо-лютеранской Церкви Украины;
|Яков Дов Блайх, Главный раввин г. Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины;
|Муфтий Ахмед Тамим, председатель Духовного управления мусульман Украины.
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Киев, 30.09.2013 г.
Институт религиозной свободы, Киев
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