Вселенский патриархат хочет преодоления разделения в Украине

Вселенский патриарх Варфоломий обнародовал свое Послание к украинскому народу по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси, сообщает «Религия в Украине».

Вселенский патриарх в своем послании напоминает, что Константинопольская Церковь имела пастырское попечение над Украиной от Крещения до XVII века, «на протяжении веков укрепляя единство украинского народа и его православную идентичность, в результате чего Киев стал духовным центром христианства в этом большом регионе Восточной Европы».

«После христианизации вашей земли украинская нация обогатилась большим количеством святых, которые имеют мировой авторитет и признание и постоянно молятся за украинский народ и весь мир, вымаливая благодать и благословение Господне, отворачивая неприятности и скорби на протяжении веков», - отметил Варфоломий и добавил: «Современные люди оценивают по секулярным критериям, судя о силе наций на основе экономических данных или других факторов мирской власти. Однако тем самым они не обращают внимания на силу Господнюю, которую святые вымаливают от имени верующих. Божья сила часто невидима, приходит как благотворное дыхание или как легкий ветер и именно поэтому она не воспринимается людьми, живущими под шум современных событий и озабоченности, хотя она, безусловно, приводит к Воскресению».

Патриарх назвал образцовым то, что украинская нация решила отпраздновать эту годовщину Крещения, придавая этому событию большое значение, которое «также показывает осознание необходимости вернуться к этим истокам, как свидетельство полного церковного обновления в Украине».

«В наш век, когда разнообразие мнений разделяет людей, для нас представляется очень своевременным вспомнить, что мы все призваны к единству и разнообразие мнений не может приводить к разделению, а наоборот, к сознательному и решительному усилию во имя единства всех людей. Только в единстве мы можем преодолевать проблемы и вызовы истории», - сказал патриарх Варфоломий в своем послании и заметил, что «Вселенский Патриархат огорчен и обеспокоен существующими и возникающими разделениями в Православии в Украине».

Он отметил, что Вселенский патриархат верит, пытается и работает в различных направлениях, а также использует все доступные духовные и церковные средства, направленные на преодоление разногласий посредством любви и ведения диалога.

Варфоломий напомнил, что «характерным примером объединительной, транснациональной и сверхэтнической роли Вселенского Патриархата в мире снова является миссия святых и равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые не навязывали греческий язык и цивилизацию славянам, но уважали их языковую и национальную специфичность и трудились, чтобы создать прекрасную, новую и единую христианскую славянскую цивилизацию».

«Мать Церковь разделяет вашу радость по случаю 1025-й годовщины христианизации ваших предшественников и чистосердечно молится, чтобы вы в дальнейшем двигались глубже в христианскую веру и силу единства. Этот духовный прогресс также приведет к соответствующему общему прогрессу для украинского народа, потому что, вне сомнения, каждому политическому или финансовому кризису предшествует нарушение морального порядка. Таким образом, общество, которое желает избежать финансового кризиса, должно оставаться стабильным с точки зрения морали и уважать моральные кодексы», - отмечается в послании и высказывается убеждение, что «любимый народ Украины, от самого высокого руководителя до последнего гражданина, признает необходимость этической честности в индивидуальной и социальной жизни».

«Поскольку мы лично не смогли присутствовать, чтобы разделить с вами эти торжества, то через нашу Патриаршую делегацию мы благословляем из этого Священного Центра Православия все усилия местной Церкви, государства и украинцев во всем мире, чтобы вы сумели преодолеть все проблемы и достичь желаемого единства, такого необходимого всем», - отметил патриарх Варфоломий и заверил, что «как Вселенский Патриархат и ваша Мать Церковь, мы будем продолжать наши усилия во имя единства и процветания православных людей в их большем сотрудничестве с государством, с нашей сестрой Церковью Москвы, местными церковными лидерами и со всеми дееспособными людьми для того, чтобы достичь этой заветной цели».

Джерело:http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/22795-patriarx-varfolomij-konstantinopol-zastosovuye-vsi-duxovni-i-cerkovni-zasobi-i-metodi-dlya-podolannya-rozdilennya-v-ukrayini.html

