В украинских церквах по-разному оценивают свое влияние на государственную политику.

В частности, в комментарии УНИАН Митрополит Бориспольский, управляющий делами УПЦ МП Антоний (Паканич) отметил, что церковь не должна влиять на политику. «У нас разные пути, мы, конечно, все работаем ради человека. Мы спасаем его душу, государство пытается, по крайней мере, это его обязанность, создать материальные блага, чтобы жизнь человека была достойной», - сказал он.

Он отметил, что церковь должна защищать положение Конституции, в котором предусмотрено отделение церкви от государства. «Эта норма позволяет более свободно выполнять свою миссию в проповеди Евангельской истины», - сказал он.

Говоря об использовании церкви, например, во время выборов, митрополит Антоний отметил, что Священный синод УПЦ перед каждыми выборами обращается к своим священнослужителям с призывом не допускать агитации в церквах. «Другое дело, что все люди, так или иначе, и особенно украинцы - верующие, они приходят в церковь за благословением на доброе дело, но мы не ведем агитацию», - сказал он.глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выразил мнение, что украинская церковь влияет на политическую жизнь страны.

«Во время выборов обращаются к церкви за поддержкой? Обращаются. А если обращаются – значит, влияет», - считает Филарет.

В то же время он выразил мнение, что главное влияние церкви происходит не на государство в целом, а на общество, на сохранение морали, духовности, единства, согласия в нем. «Эти ценности может нести церковь. И потому это влияние есть. Без церкви Украинского государства не будет, равно как и без государства не может быть единой поместной православной церкви, потому мы взаимосвязаны», - сказал Филарет. При этом он отметил важность того, чтобы церковь и государство не вмешивались в дела друг друга.

В свою очередь, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) выразил мнение, что слишком большого влияния церкви на государство нет. Напротив, он считает, что существует влияние государства на церковь, и в определенных моментах даже попытка склонить церковь на свою сторону через определенные элементы сотрудничества.

«Через определенные элементы сотрудничества где-то действительно иметь церковь по своей стороне, согласно старой традиции Византийского понимания сотрудничества между церковью и государством - называется симфонией», - добавил он.

По словам Блаженнейшего Святослава, католическая церковь была всегда против инвеституры, всегда охраняла свободу церкви от чрезмерного государственного влияния. «Думаю, что сегодня для всех церквей в Украине с одной стороны действительного нужно быть партнерами государства, в частности, когда речь идет о вопросе гражданского общества, общественной морали, развития гражданских прав и свобод, но с другой стороны оставаться свободной от чрезмерной государственной опеки. Потому католические церкви никогда не соревновались за то, чтобы быть государственной церковью», - отметил он.