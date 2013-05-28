Религиозные деятели и ученые Украины искали пути общественного взаимодействия

Представители Церквей и религиозных организаций, ученые и студенческая молодежь 23 мая 2013 года обсудили пути общественного взаимодействия в демократическом обществе.

Этой теме была посвящена ХIII научная конференция, организованная Национальной академией управления в рамках общественно-научного проекта «Духовные ценности украинского народа в свете сотрудничества обществоведения и богословия», сообщает Институт религиозной свободы.

Пленарное заседание конференции открыл ректор НАУ профессор Сергей Ерохин, который пригласил к выступлениям представителей разных конфессий и ученых.

Архиепископ-эмерит УГКЦ Любомир (Гузар) в своей речи отметил, что для общества очень важно взять во внимание Божью науку. По его словам, речь идет не об установлении теократического правления, но о понимании религиозных элементов, основанных на Священном Писании.

"В частности, Библия учит нас патриотизму. Национализм не может быть христианской добродетелью, поскольку он не является совершенным, делает человека несколько ограниченным, ведь националист любит только свое. Однако патриотизм должен быть присущ христианину: он любит свою Родину и одновременно имеет открытое сердце к другим людям, готов уважать их достоинство и права", – подчеркнул архиепископ Любомир.

Профессор Института журналистики КНУ им. Т.Г. Шевченко Владимир Владимиров отметил, что общество должно стремиться к взаимопониманию. "В диалоге не должно победителей и побежденных, мы должны стремиться к пониманию каждого. Поднятие журналистами уровня общественного противостояния является огромным грехом и вредом для общества", – отметил он.

Ученый считает, что в Украине наблюдается не только свобода прессы, но и анархия прессы. "Поскольку свобода без ответственности приводит к произволу", – подытожил профессор Владимиров.

Архиепископ Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ (обновленной) Игорь (Исиченко) обратил внимание на то, что "законодательная и налоговая политика государства в отношении религиозных организаций в Украине вместо того, чтобы создать условия для свободной реализации церковью своей апостольской миссии, делает ее более зависимой от политических факторов". По его мнению, политические лидеры должны обеспечить подлинную свободу совести и вероисповедания для граждан.

Главный раввин Киева и Украины, президент ОИРОУ Яков Дов Блайх считает очень опасным, когда государство принимает законы, которые посягают на духовные ценности. "Политика – это сфера компромиссов, но для верующих не может быть компромиссов в вопросах их веры и моральных принципов", – подчеркнул он.

"В коммунистическом режиме принцип отделения церкви от государства означал, что существует государство, но не существует церкви. На сегодня ситуация в Украине изменилась. Но тем не менее мы наблюдаем, когда в сфере образования государство и коммерческие структуры могут учреждать школы и высшие учебные заведения, а церкви и религиозные организации лишены этого права", – отметил ребе Блайх, говоря о недооценке государством религиозных ценностей в воспитании молодежи.

По его убеждению, духовность – это способ подняться выше материальных или физических вопросов. "Духовные ценности дают основу для развития общества и построения гражданского общества, поскольку они вечны и не могут изменяться", – подчеркнул Яков Дов Блайх.

Генеральный секретарь Каритас-Спес Украина (РКЦ) о. Виктор Симон заявил: "Социальное служение церкви не является ее основной или второстепенной миссией, это ее сущность".

С выступлениями во время пленарного заседания выступили также представители Украинской Православной Церкви, УПЦ Киевского Патриархата, Духовного управления мусульман Украины. От имени Общественного совета при Минздраве Украины по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций в конференции принял участие исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.

Конференция продолжилась заседаниями тематических секций, результаты которых будут опубликованы в виде стенограмм, сборника научных публикаций и репортажей СМИ.

ИРС