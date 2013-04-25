В Львове откроют центр межконфессионального и межрелигиозного диалога

7 мая в Львове состоятся торжества по случаю открытия Центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Как сообщил УНИАН руководитель центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Тарас Дзюбанский, участие в церемонии открытия примут Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим и руководитель отдела внешних связей духовного управления мусульман Украины Аль-Халавани Хусамеддин.

Как рассказал Т.Дзюбанский, участники церемонии открытия выступят с докладами и будут вести дискуссии. В частности, епископ Фрибург, Лозани и Женевы РКЦ Чарльз Морерод расскажет о Католической церкви и Экуменическом диалоге в XXI веке.

С докладом о важности, вызовов и перспектив межрелигиозного диалога в XXI веке выступит Президент Международной Федерации Католических университетов Антони Чернера. Своими мыслями с присутствующими также поделится Раввин Джек Бемпорад, директор Центра межрелигиозного согласия.