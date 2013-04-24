В Киеве на Межконфессиональном форуме вручены награды "Хрустальный Ной"

В Киеве 23 апреля открылся двухдневный Межконфессиональный форум "Религия и ее значение в политике для современного государства и власти". В форуме приняли участие представители 20 конфессий, в частности иерусалимский патриарх Феофил III, бориспольский митрополит владыка Антоний, основатель форума народный депутат Александр Фельдман, советник Президента Юрий Богуцкий и другие.

В первый день форума были вручены награды "Хрустальный Ной" в 3 номинациях: за гражданскую толерантность, за гражданскую и общественную деятельность и за толерантность в журналистике.

Награда в номинации за гражданскую толерантность была присуждена Борису Слободнюку из с. Сатанов, который на протяжении нескольких лет занимался разрушенной синагогой, несмотря на то, что он не еврей, а православный. В номинации за гражданскую и общественную деятельность награду получил общественный деятель директор Института Философии Мирослав Попович. В номинации за толерантность в журналистике награду получил руководитель информационной службы на радио "Эра" Сергей Колотаевский.

Участникам форума приветствие Президента Украины Виктора Януковича зачитал Богуцкий. "Пропагандируя толерантность, вы создаете основу для налаживания равноправного диалога, независимо от вероисповедания, этнической принадлежности, способствуете очищению мира от зла, насилия и нетерпимости. Уверен, что ваше подвижничество найдет отклик в сердцах людей и поможет формированию новой мировоззренческой гуманитарной модели общества", - говорится в приветствии.

Участники форума в ходе обсуждений пришли к выводу, что действия государственных органов в сфере религии должны быть глубоко продуманными и взвешенными. Именно об этом говорилось в обращении митрополита Владимира к участникам собрания.

Народный депутат Украины Александр Фельдман уверен, что этнонациональная политика Украины более эффективна европейских аналогов. Единственное что нужно - не позволять радикалам разрушать существующие балансы и ломать то, что формировалось столетиями, сказал Фельдман. По его мнению, в Украине необходимо наладить диалог между носителями различных ценностей, для того чтобы не было отчуждения и конфликтов.

По итогам первого дня форума оказалось, что представители украинских церквей остерегаются нового закона о свободе вероисповедания, поскольку не было масштабного обсуждения в обществе. Соответствующий закон предполагает введение "двойной" регистрации религиозных организаций: государственной регистрации для приобретения ими статуса юридического лица; регистрации уставов (положений) религиозных организаций.

Не смотря на то, что закон уже вступил в силу, представители религиозных организаций обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой отменить "двойную регистрацию". Янукович, в свою очередь, поручил внести изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях.

Межконфессиональный форум завершится завтра.

В минувшем году участниками форума стали Патриарх Иерусалимский Феофил III, известный исполнитель хип-хопа Шайн (Shyne), председатель Духовного управления мусульман России Нафигулы Аширов, Доньед-лама, экс-генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер, продюсер CNN Иззи Лемберг и другие.

По материалам "РБК-Украина"



