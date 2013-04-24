Главы церквей представили Януковичу свое видение развития отношений

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций стремится развивать конструктивное сотрудничество на партнерских началах с органами государственной власти для того, чтобы духовное и социальное служение верующих было наиболее ощутимым и эффективным для всего украинского общества.

Об этом говорится в обращении ВСЦиРО, переданном лично Президенту Украины Виктору Януковичу во время его встречи с главами церквей и религиозных организаций, которая сегодня, 23 апреля 2013 года, проходит в президентской Администрации, сообщает Институт религиозной свободы.

Религиозные деятели особенно заинтересованы охватить душпастырской опекой наиболее уязвимые категории граждан: детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, малообеспеченные семьи и пожилых людей, больных и людей с особыми потребностями, а также в сфере ресоциализации заключенных и реабилитации людей с различными формами зависимости.

С этой целью, говорится в обращении, Совет Церквей каждый раз поднимает перед руководством государства насущные вопросы государственно-конфессиональных отношений, решение которых важно как в свете имеющихся социальных проблем, так и в интересах реализации задач государства в социально-гуманитарной сфере.

На этот раз главы и представители конфессий представили вниманию Президента Украины обновленный Перечень актуальных вопросов государственно-конфессиональных отношений в Украине. Он содержит предложения первоочередного и стратегического характера в сферах: 1) защиты и утверждения общественной морали, 2) дальнейшего развития государственно-конфессиональных отношений и 3) совершенствования законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

"По нашему убеждению, эти вопросы должны быть положены в основу дальнейшего развития государственно-конфессионального диалога с целью их основательной проработки и скорейшего решения", – отмечает ВСЦиРО.

Главы конфессий считают, что "для наилучшего разрешения указанных вопросов целесообразно будет создать постоянный механизм взаимодействия между Администрацией Президента Украины и Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, в частности в формате постоянно действующего консультативно-совещательного органа".

Напомним, последний раз Перечень актуальных вопросов государственно-конфессиональных отношений в Украине был передан Президенту Украины 21 марта 2012 года во время встречи Виктора Януковича с членами ВСЦиРО.

Справка ИРС. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций является межконфессиональным консультативно-совещательным органом, образованным в 1996 году. В его состав входят 18 конфессий, представляющих более 95% религиозной сети и все основные конфессии Украины: православного, греко-католического, римско-католического и протестантского (евангельского) вероисповедных направлений христианства, а также основных вероисповеданий ислама и иудаизма.