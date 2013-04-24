В Киеве проходит межконфессиональный форум

23 апреля в столичном отеле «Фэрмонт Гранд Отель» начался межконфессиональный форум «Религия и ее значение в политике для современного государства и власти».

Среди участников конференции - Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира участие в открытии форума принял управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний, огласил приветственное слово Предстоятеля УПЦ к участникам собрания:

«Накопленный исторический опыт приводит нас к осознанию того, что главной точкой, где пересекаются сферы компетенции религиозных и государственных структур является человек, общество. Нужно понимать, что имея разные задачи, которые выходят из природы религии и из природы государства, мы действуем на благо общества», - отметил Митрополит Владимир в своем слове.

В конференции принимают участие религиозные лидеры, ученые и эксперты из США, Саудовской Аравии, Израиля, Иордании, России и стран ЕС. Представители христианских, иудейских, мусульманских, буддистских и индуистских общин имеют целью совместно обсудить вопросы, связанные с определением роли религии в современном мире, противодействием религиозному экстремизму и ксенофобии, поиском механизмов взаимодействия между светским и религиозным обществом.

По словам организаторов, целью данного мероприятия является выработка непротиворечивого взгляда представителей крупнейших религиозных общин на актуальные вопросы современности.

Среди них: роль религиозного фактора в современных революционных движениях, ценности и глобальное информационное общество, способы урегулирования религиозных и межконфессиональных конфликтов, а также вопрос о будущем самих религий в условиях стремительно меняющегося мира.

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