В Киеве 23 и 24 апреля состоится Глобальный межконфессиональный форум

23-24 апреля 2013 года в Киеве на Киевском межконфессиональном форуме соберутся влиятельные религиозных лидеры христианства, ислама, иудаизма, буддизма, индуизма, а также политики, общественные и культурные деятели, эксперты и ученые из более чем 20 стран мира, чтобы обсудить растущую роль веры в наше время.

Форум станет платформой для обсуждения таких феноменов нашего времени, как влияние религии на современные революции и взаимовлияние глобального экономического кризиса и веры. На конференции, которая проходит при поддержке Института прав человека, предотвращения экстремизма и ксенофобии и Украинского еврейского комитета, будут представлены точки зрения выдающихся религиозных деятелей в рамках темы этого года: «Религия и ее значение для политики, современного государства и правительства».

Конференция состоится в отеле «Фермонт Гранд Отель» (ул. Набережно-Крещатицкая, 1, Киев) и здании Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5). На сессиях, которые проведут известные украинские и американские политологи и журналисты Виталий Портников, Кость Бондаренко и Шай Франклин, будут обсуждаться такие темы, как: «Умеренный фундаментализм. Современные подходы», «Плюрализм: разные лица веры» и «Религия, женщина и политические изменения: что сейчас происходит?». Специальная сессия в Верховной Раде 24 апреля 2013 года будет посвящена теме «Государственное вмешательство в религиозные практики».

Двухдневная программа Форума рассмотрит различные аспекты соприкосновения религии, политики и государства. В Форуме примут участие ряд важнейших религиозных фигур, политиков и экспертов, в том числе Блаженнейший ФЕОФИЛ III, Патриарх Святого Града Иерусалима, г-жа Фатма Гарби, член Национальной Ассамблеи Туниса, вице-президент комитета по правам человека и внешним отношениям, г-н Зэев Элькин, заместитель Министра иностранных дел Израиля, епископ Сирийской церкви Мар Тома Исаак Мар Филоксенос (Индия), президент Всемирного совета христиан и евреев г-жа Дебора Вейсман и многие другие.

В рамках конференции, впервые состоится награждение учрежденной Форумом почетной наградой за толерантность и усилия по поддержанию согласия в обществе «Хрустальный Ной».

Форум в Киеве собирается уже в третий раз и, как и в предыдущие годы, основной идеей собрания станет обращение к религиозным общинам всего мира с посланием толерантности и надежды на мир, в котором торжествует диалог и взаимопонимание”.