УГКЦ расширит отношения с Церковью древнего Константинополя

20 апреля 2013, в рамках паломничества по святым местам древнего Константинополя, состоялась официальная встреча делегации УГКЦ, которую возглавляет Блаженнейший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I в его резиденции в Стамбуле (Турция). Как ранее сообщалось, Главу Церкви сопровождает в этом паломничестве владыка Борис (Гудзяк), руководитель Департамента зарубежных связей УГКЦ.

Как отметил Верховный Архиепископ УГКЦ, Вселенский Патриарх сегодня является важным моральным авторитетом, как в православном мире в частности, так и христианском мире в целом.

«Я заверил Патриарха в готовности углублять и расширять наши отношения с Церковью древнего Константинополя в разном формате, одним из которых является восстановление деятельности Киевской студийной группы, которая зародилась еще в 1980-х годах на Североамериканском континенте. В нее входили богословы и ученые УПЦ США и Канады», - добавил Блаженнейший Святослав.

«Очевидно, что за последние 20 лет религиозные обстоятельства в Украине коренным образом изменились и поэтому восстановление деятельности такой группы способствовало бы, с одной стороны, поискам путей для межконфессионального согласия и диалога внутри киевского христианства», - заключил Глава УГКЦ.

В конце встречи Блаженнейший Святослав пригласил Патриарха Варфоломея принять участие во встрече с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, которая состоится в контексте празднования 1025-летия Крещения Руси.

Украинская Греко-католическая Церковь