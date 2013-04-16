Всеукраинский Совет Церквей возглавит епископ Украинской Лютеранской Церкви

Объединение усилий религиозного сообщества, правительства и депутатского корпуса позволит усовершенствовать законодательные условия духовного и социального служения верующих.

Об углублении сотрудничества с органами власти шла речь во время заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которое состоялось 11 апреля 2013 года под председательством архиепископа Григориса Буниатяна, сообщает Институт религиозной свободы.

Об открытости к сотрудничеству с ВСЦиРО в сфере законотворчества во время заседания заявили председатель межфракционного депутатского объединения «За содействие свободе совести» Анна Герман (Партия регионов) и Представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко.

Министерство культуры Украины также заинтересовано в сотрудничестве с ВСЦиРО с целью решения актуальных вопросов религиозной жизни. Это отметил в своем выступлении недавно назначенный заместитель Министра культуры Украины Виктор Балюрко, который будет отвечать в министерстве за сферу государственно-конфессиональных отношений.

В заседании также приняли участие должностные лица Администрации Президента Украины и Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры, директор которого – Владимир Любчик представил присутствующим информационный отчет о религиозной ситуации в Украине.

Представители власти обозначили круг проблемных вопросов, которые могут быть решены в ближайшее время. В частности, речь шла о предоставлении религиозным организациям права учреждать учебные заведения госстандарта образования, недопущения обложения религиозных организаций новым налогом на жилые помещения, возвращении церквям тех бывших культовых сооружений, по которым нет межконфессиональных споров.

Также парламентарии выразили готовность инициировать введение моратория на приватизацию частными лицами того недвижимого имущества, экспроприируемого советской властью, которое должно быть возвращено религиозным организациям согласно обязательств Украины перед Советом Европы.

Присутствующие отдельно обсудили проблематику резонансных изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», внесенных законопроектом № 10221. Ожидается обнародование в ближайшее время законопроекта, разработанного Министерством юстиции и Министерством культуры, который должен возобновить предыдущую редакцию этого Закона.

Главы конфессий и парламентарии согласились с необходимостью развития постоянного диалога, чтобы любые изменения в законодательство о свободе вероисповедания могли рассматриваться парламентом только при условии их консенсусной поддержки религиозным сообществом.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу сохранения и дальнейшей деятельности Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Напомним, согласно Указу Президента Украины в парламент внесен правительственный законопроект № 2142, направленный на ликвидацию этой Комиссии и значительную либерализацию государственного регулирования в информационной сфере.

О результатах сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций рассказал председатель Комиссии Василий Костицкий. Он представил Отчет о деятельности НЭК по вопросам защиты общественной морали за 2012 год, а также разработанные Комиссией рекомендации для СМИ по защите интересов детей, памятку для родителей и другие документы в этой сфере.

Также главы церквей и религиозных организаций проанализировали результаты поездки делегации ВСЦиРО в Брюссель, которые будут опубликованы в официальном коммюнике.

Участники заседания обсудили проблематику Волынской трагедии 1943 года. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций решил подготовить отдельное заявление, в котором будет отражена позиция религиозного сообщества Украины по этому вопросу.

Согласно Положению о ВСЦиРО функции председателя Совета Церквей на следующий период перешли к епископу Украинской Лютеранской Церкви Вячеславу Горпинчуку.