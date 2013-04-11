КГГА презентовала перечень мероприятий к празднованию 1025-летия Крещения Руси

В столице 10 апреля 2013 года состоялось заседание Киевского городского совета церквей и религиозных организаций.

Встреча руководства города с представителями конфессий была посвящена вопросам празднования 1025-летия Крещения Руси, сообщает Институт религиозной свободы.

Во время заседания члены оргкомитета сообщили духовенству о ходе подготовки к празднованию этой годовщины, которая будет отмечаться на высшем государственном уровне.

Представители столичной власти сообщили, что сейчас продолжаются работы по подготовке к реконструкции Владимирской горки и восстановлению панорамы «Голгофа». Среди первоочередных задач – реставрация памятников Святому Владимиру, Княгине Ольге, Кириллу и Мефодию.

Также в планах проведение реставрации колокольни и фасадов и карильона Михайловского Златоверхого собора. Проведут ремонтные работы и в Покровском монастыре.

Как сообщили в КГГА, отдельное внимание на заседании уделили вопросу обновления лестницы и реконструкции Колонны Магдебургского права. Они станут частью целого комплекса посвященного 1025-летию Крещения Руси. Кроме того, там также построят фонтанчик на подобие источника, который был когда-то.

Также на берегу Днепра планируется установить памятный знак Крещению Киевской Руси. Проекты памятника будут рассматривать в рамках конкурса, который проведет Департамент архитектуры и градостроительства КГГА, и утвердят по согласованию с представителями разных конфессий столицы.



Столичное духовенство поддержало намерения городской власти по подготовке и празднованию 1025-летия Крещения Руси и предоставило свои предложения. Среди них проведение как внутриконфессиональных, так и общегородских просветительских мероприятий, конференций, круглых столов и богослужений, которые войдут в общую программу празднования.

"Невозможно переоценить важность празднования 1025-летия Крещения Руси – это наша историческая дата, общий праздник, поэтому и над его программой мы будем работать вместе с представителями разных конфессий. Мне чрезвычайно приятно, что Киевский городской совет церквей и религиозных организаций положительно воспринял предложения городских властей по празднованию этой годовщины и готов активно присоединиться к организации собственных мероприятий в течение юбилейного года", – отметил глава КГГА Александр Попов.