23-24 апреля в столице пройдет Киевский Межконфессиональный форум, на котором религиозные лидеры, ученые и политики соберутся вместе для обсуждения роли веры и религии в реалиях современного мира, сообщает "Религия в Украине".

Основатель Киевского межконфессионального форума народный депутат Украины Александр Фельдман считает, что во времена масштабных политических и социальных изменений, которые происходят в мире, единственным неизменным фактором, объединяющим человечество, является международное признание универсальной роли религии в преодолении посланных нам испытаний. Именно эта идея стала отправной точкой для созыва Киевского межконфессионального форума и станет главной темой конференции в апреле.

Взаимодействие политики и религии в XXI веке, роль СМИ в освещении межрелигиозных проблем, средства привлечения молодого поколения к межконфессиональной деятельности и многие другие важные для международной аудитории тем, будут рассмотрены на этом мероприятии.

Как сказано в сообщении, в последние годы под эгидой Киевского межконфессионального форума состоялся ряд успешных международных собраний для поиска эффективных решений, которые помогли бы общественным деятелям и религиозным лидерам объединиться ради решения многих проблем человечества.

Форум достиг значительных успехов в установлении связей с растущим числом религиозных общин во всем мире, распространяя идеи мира, взаимопонимания и толерантности. Напомним, что в прошлые разы в работе Форума принимали участие мировые лидеры иудаизма, ислама, православия. В частности, участниками этого мероприятия были Патриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил и Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир.

Форум состоится 23-24 апреля в отеле «Премьер Палас».