Папа Римский Франциск принял Генерального Секретаря ООН

Мировой кризис, положение в Сирии, Корее, роль миротворца, которую в этих сценариях, и не только, исполняет ООН: эти темы были затронуты в ходе встречи, состоявшейся утром 9 апреля между Папой Франциском и генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, сообщает Радио Ватикан.

В официальном заявлении, назвавшем встречу “сердечной”, подчеркивается, что беседа была сосредоточена “на ситуациях конфликта и серьезной гуманитарной катастрофе, прежде всего в Сирии, а также на корейском полуострове и на африканском континенте, где мир и стабильность находятся под угрозой”. Кроме того, “была затронута проблема торговли людьми, особенно женщинами, а также проблема беженцев и мигрантов".

“Папа Франциск – говорится в заявлении – упомянул также о вкладе католической Церкви, который она вносит, исходя из своей идентичности и свойственными ей средствами, в защиту целостного достоинства человека ради продвижения той Культуры Встречи, которая содействует достижению высочайших целей ООН”. Пан Ги Мун, – который находится в начале своего второго мандата, – “ознакомил Папу со своей программой на пятилетие, нацеленную, среди прочего, на предотвращение конфликтов, международную солидарность, и справедливое, устойчивое экономическое развитие”.

“Эта встреча, – говорится далее в заявлении, – продолжающая традицию аудиенций Римских Пап генеральным секретарям ООН, выражает собой высокую оценку Святейшего Престола деятельности и роли ООН в сохранении мира в мире, в продвижении общего блага человечества и в защите основных прав человека”.

По окончании аудиенции с Папой Пан Ги Мун встретился с кардиналом государственным секретарем Тарчизио Бертоне, которого сопровождал монс. Антуан Камиллери.