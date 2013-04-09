Коптский Патриарх Феодор II выразил желание встретиться с Папой Римским

Коптский Патриарх Феодор II выразил желание приехать в Рим, чтобы встретиться с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает "Радио Ватикана".

По сообщениям египетских средств массовой информации, глава наиболее многочисленной христианской Церкви в арабском мире высказал это намерение в среду вечером, после того, как принял на аудиенции в кафедральном соборе Святого Марка архиепископа Жана-Поля Гобеля, который был назначен апостольским нунцием в Египет 5 января этого года.

В ходе встречи между Патриархом Феодором и нунцием Гобелем было подтверждено намерение укреплять в дальнейшем братское сотрудничество между Коптской Православной и Католической Церквами.

Визит Патриарха Коптской Православной Церкви к Римскому Апостольскому Престолу и его епископу стал бы событием первостепенной важности с точки зрения экуменизма. Предшественник Патриарха Феодора Папа Шенуда III встречался с Папой Павлом VI в Ватикане ровно сорок лет назад, в мае 1973 года. Тогда Папа Римский и Коптский Патриарх подписали важную декларацию христологического характера и положили начало экуменическому диалогу между двумя Церквами.



